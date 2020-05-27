【新冠肺炎】歐央行稱疫情增歐元區內金融穩定現有脆弱性

「儘管許多國家的感染率有所下降，但新冠肺炎（COVID-19）疫情對經濟和市場已經產生影響，並且增加了歐元區金融穩定的現有脆弱性。」歐洲央行（European Central Bank)）在其金融穩定性報吿中稱，「這場大流行對公共財政的可持續性構成了中期挑戰。」

《界面新聞》周三（27日）報道，歐洲央行在當地時間周二（26日）發佈的半年度金融穩定報吿中指出，新冠疫情加劇了歐洲金融系統的脆弱性，甚至為下一次金融危機埋下了種子。

「儘管許多國家的感染率有所下降，但疫情對經濟和市場已經產生影響，並且增加了歐元區金融穩定的現有脆弱性。」歐洲央行在報吿中稱，「這場大流行病對公共財政的可持續性構成了中期挑戰。」

歐洲央行行長拉加德表明會繼續其抗疫救市的買債政策。（Reuters）

報吿指出，歐洲各國為應對疫情而採取的大規模財政、貨幣紓困措施，會使得各國債務水準飆升，並增加金融系統壓力。

歐洲央行預測稱，根據各成員國公佈的經濟刺激措施，歐元區整體政府債務水準佔GDP比重將從目前的86%左右上升至100%以上，超過歐債危機後2014年達到的92.8%的最高水準。

歐洲央行警吿稱，一些財政狀況本就不佳的成員國如義大利和希臘可能會出現債務違約，這不但增加了這些國家的債務風險，還可能會影響市場對歐元區其他成員國的主權債務評級。

除了公共債務問題外，歐洲央行指出，歐元區企業也可能因為無法應對負債壓力而出現違約，同時，負利率環境下銀行盈利能力下降以及房地產價格可能下跌，歐元區金融系統面臨巨大的不穩定性。

為減輕疫情對經濟的衝擊，歐元區各國政府預計將在2020年發行1.2億歐元（1歐元約合1.09美元）的額外債務。近期，法國和德國提議設立一個5,000億歐元的歐洲復甦基金，為受疫情影響最嚴重的國家提供更多的資金援助。

歐洲央行行長克莉絲蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）4月表示，歐元區經濟正面臨二戰以來最嚴重的衰退，預計2020年整體GDP將下降5%至12%。