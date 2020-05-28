香港科技園：未見國安法影響初創投資配對

人大表決通過授權常委會制定「港區國安法」，香港科技園行政總裁黃克強出席活動時，被問到國安法通過會否影響園區初創配對，他指科技無疆界，全世界不同地方仍對香港科技投資有興趣，對於若美國高新科技產品禁輸港會否影響科學園，他指科技園部分電子設備從美國輸入，但也有其他採購渠道，相信不止一個辦法解決。

畢業初創破紀錄

科技園公司今日舉辦「創業培育計劃」及「STEP計劃」的畢業禮，高達108間初創公司或團隊畢業，黃克強指數目破紀錄，而畢業初創在培育期間共申請41項專利，獲頒獎共56項國際和本地發明獎項，為很大突破。他又指，7月份將在網上舉辦「GLOBAL MATCHING 2020」，讓投資者與百幾間初創做配對。

黃克強指，未來會繼續強化為初創企業提供支援服務，包括支援研發至加速商品化，為他們接軌全球，尋覓更多商機。

香港科技園公司今日舉辦創業培育計劃畢業典禮，畢業初創達108間創新高。（區嘉俊攝）

本港環境有利孕育生物科技公司

今年亮點之一，培育生物科技公司的Incu-Bio計劃亦取得突破，有達6間培育公司畢業。生物醫藥群組主管高為元說，過往多家生物科技初創成功將產品進行臨床試驗或商品化，有公司在4年內成功拓展生意到東南亞，認為本港的知識產權保護，完善醫療系統和臨床專家，交易所允許未盈利生科公司上市等，造就香港成為孕育生物科技公司的最佳地點，尤其科技園是研發的高度集中地，他預料未來會有本土的生物科技公司在港上市。