日媒：自孟晚舟被捕　華為已囤積2年美晶片庫存

美國擴大封殺華為晶片供應，禁止使用美國技術的外企未經許可就供應晶片給華為，使華為開始急尋替代廠商。

而有消息人士透露，華為已從2018年底財務長孟晚舟被捕後開始，囤積最多可消耗約2年的重要美國晶片，以在美國打壓下保護該公司業務。

《日經新聞》5月28日報道，多位元消息人士透露，華為從2018年底，也就是財務長孟晚舟在加拿大被捕後，就開始囤積重要的美國晶片，目前已累積可消耗1年半到兩年的量。

消息人士稱，華為多囤積英特爾（Intel）生產的中央處理器，以用於美國賽靈思公司的服務器和可編程晶片（programmable chips），而這些零組件則是華為基地台和新雲端業務的最重要部件。

消息人士表示，在美國於5月15日對華為祭出最新的打壓後，華為便無法立即獲得上述零組件的長期替代品，因為華為設計的晶片，已遭美國阻斷生產。分析師對此表示，華為若僅靠庫存晶片，最終可能會損害該公司的競爭力。

此外，消息人士指出，華為也急於累積賽靈思的可編程晶片庫存，以及向AMD購買高級中央處理器，並一直在增加三星、SK海力士、美光和鎧俠的DRAM和NAND閃存晶片。

據消息，可編程晶片除了賽靈思外，沒有其他可媲美的非美國供貨商，熟悉華為庫存的供貨商高管人士表示，甚至華為旗下的海思半導體，也無法設計出能與賽靈思產品競爭的晶片。

另有消息人士表示，華為正在做戰備庫存，該公司的想法是，如果零組件的每月實際需求只有100個單位，那麼公司將訂購150個單位，並存儲多於的產品，且內存晶片不像處理器晶片一樣經常升級，因此更容易建立庫存。

對於此報道，賽靈思響應已知美國商務部在出口黑名單中增加的內容，公司並正在評估所有潛在的業務影響；英特爾表示，該公司將繼續遵守美國政府的出口法規，包括美國商務部對貿易黑名單所施加的要求。

AMD稱，基於該公司對美國最近修訂的《外國直接產品規則》（Foreign Direct Product Rule）的初步審查，公司認為規則修改後，不會改變AMD向華為銷售產品的能力。

而三星、SK海力士和美光拒絕發表評論；鎧俠表示其業務按照公司所在國家和地區的法規營運，華為也拒絕發表評論。