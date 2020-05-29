【中小企融資擔保計劃】八成及九成信貸擔保產品優化措施生效

香港按證保險有限公司宣布，政府於今年4月公布的第二輪防疫抗疫基金中，有關對「中小企融資擔保計劃」下八成及九成信貸擔保產品的優化措施即時生效。措施包括提高八成及九成信貸擔保產品的貸款上限，以及將申請資格擴展至涵蓋本港上市企業，有效期為12個月。此外，現有擔保貸款及新申請均可獲最多12個月的利息補貼，並於今年6月底開始發放。

在優化措施之下，「八成信貸擔保產品」的每家企業貸款上限由1,500萬元增加至1,800萬元，而「九成信貸擔保產品」則由600萬元增加至800萬元，計劃下的所有借款企業都可受惠。兩項擔保產品的申請資格均擴展至涵蓋本港上市企業。另外，「百分百擔保特惠貸款」對股權持有人提供個人擔保的要求，持股比例亦會由70%以上降至50%以上，與八成及九成信貸擔保產品的要求看齊。

政府會為八成及九成信貸擔保的貸款提供利息補貼，補貼以不超過3%為限。每宗貸款可獲最多12個月利息補貼，所有於今年4月30日的未償貸款，可先獲一筆最多3個月的利息補貼，並於今年6月底開始陸續發放，其後利息補貼會每月發放。利息補貼將適用於2021年5月31日前成功遞交的新申請貸款。

恒生：延長九成信貸擔保產品之新申請優惠

恒生銀行（0011）商業銀行業務總監林燕勝表示，恒生已於早前率先推出中小企融資擔保計劃網上申請連上載文件平台。該行會延長九成信貸擔保產品之新申請優惠，中小企客戶於今年12月31日或之前申請九成信貸擔保產品，可享全額擔保費資助及全數手續費豁免。

該行配合及支援中小企對貸款的需求，包括主動聯繫各個商會和超過6萬間中小企，透過商會配對機制，集中支援企業，並且落實一系列紓緩措施,例如預先批核還息不還本計劃、其他還息不還本及延長還款期措施，涉及貸款額超過港幣400億元。

渣打：百分百擔保特惠貸款接逾千宗查詢

渣打香港個人金融業務中小企業主管董美怡表示，自去年9月開始，渣打香港已陸續推出多項紓緩措施，積極支援中小企客戶。該行是按證保險公司「中小企融資擔保計劃」下的九成信貸擔保計劃市場份額最大的參與者，平均每宗借貸金額160萬元。百分百擔保特惠貸款亦收到過千宗查詢，平均每宗申請借貸金額約200萬元。