【港版國安法】美取消港特殊待遇　學者︰影響很取決執行程度

美國總統特朗普因應「港版國安法」，宣布啟動撤銷香港的特殊待遇，甚至會制裁香港官員。市場關注事件對香港經濟造成的衝擊，以至會否觸發資金逃離香港。有學者認為，中美雙方目前仍處角力階段，亦步亦趨，由於取消香港特殊地位的時間及細節尚未敲定，衝擊很取決於執行程度。然而，事件始終令本港經濟增添陰霾，外資再投放資金來港時，多了一重憂慮。

人大通過「港版國安法」草案後，美國強硬回應，聲言取消香港特殊地位，包括「獨立關稅區」地位，燃起投資者對香港前途的憂慮。事有湊巧，美國政府持有逾72年、現為美國駐港總領事館宿舍的南區壽山村道37號6幢洋房，被曝光秘密招標出售，市值估計逾100億元。

美國以「國安法」為由對香港作出制裁，帶來的衝擊將如何？

徐家健認為，美國取消香港特殊地位，對本地經的影響，很取決於執行程度。﹙黃寶瑩攝﹚

學者料美方行動影響有限

美國總統特朗普香港時間周六（5月30日）凌晨召開記者會，宣布取消香港特殊待遇。然而，港股今日﹙1日﹚早段急升逾700點，早前擔憂可謂「一掃而空」。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，美國取消香港特殊地位，對本地經濟會有影響，但由於細節尚未敲定，實際結果很取決於執行程度。他相信美國不會一刀切取消，會跟之前向中國貨徵關稅一樣，先觀察中國和香港如何反應，一步步來，「如果只是關稅，以及有部份敏感科技不能入口香港，對香港的直接影響不會很大。」

中文大學商學院高級講師李兆波亦認為，中美雙方現時仍處角力階段，「大家show hand，可能看中國反應，特朗普有本書叫『The Art of the Deal』講如何談判，我估最後出來未必咁嚴重，因為對美國也有傷害！」

李兆波直言，一系列不明朗因素都對香港經濟有影響。﹙資料圖片﹚

外資來港多一重憂慮

兩國交惡，香港身處夾縫中，市場也擔心資金外流。徐家健指出，暫時外資也是持觀望態度，相信疫情對本地經濟的影響會更大。不過也要留意美國政府會否在背後「做功夫」，鼓勵或逼美國資金撤走，這將會對香港國際金融中心地位會帶來些打擊。

李兆波則認為，對外資而言，確實有很大的不確定性，「擔心資金流動會有阻礙，擔心中國是否有反制措施，擔心香港經濟會長期收縮，盈利大不如前。」所以，雖然不會是「大災難」，但對經濟有陰影，令外資在再投放資金來港時，多了一重憂慮。

與此同時，李兆波相信，國安法條例如何執行，也為投資者增添更多未知數。「如果你話黃之鋒『叛國』 ，他走不了，躲在某些國家的大使館，又獲得保護，就好大件事，屆時政治風險會很大，對投資者來說是很沉重的打擊。」他補充，香港作為開放型經濟體，除了買了固定資產未必可以即刻走之外，其他資金其實隨時可以走，這些不明朗因素都對香港經濟有影響。

分析認為，中資在港的角色，將會更明顯，此為大趨勢。﹙資料圖片﹚

中資在港有更明顯角色

話雖如此，近日不乏中資買入港企的例子，如零售企業Bossini﹙0592﹚與先施﹙0244﹚被中資收購，平安保險（2318）繼購入滙控﹙0005﹚股份後，近日又斥113億元入股新地（0016）西九高鐵站上蓋地王商廈部分的權益。

長遠而言，香港經濟會否出現「外資退、中資上」的現象，徐家健表示中資在港角色更明顯是大趨勢。「不論美資或其他外資是否真的走，但過去幾個月，是多了中資公司在香港買資產，這個相信不論是否有國安法，內地一直都是在進行中的。」

他續稱，中資加強收購香港資產，或是因為去年的示威運動後，中央政府覺得香港商家「不夠聽話」、未有主動公開支持國家政策並協助維持香港秩序，因而認為如果香港經濟當中有更多中資，「有更多人打佢工」，會更易掌控香港社會情勢。「除了實體經濟，中資在買更多實業外，股票市場都會有更多主要業務在中國的股票。」

李兆波認同中資頻頻在港「接貨」背後有政治原因，但認為他們未有計清楚數目，「以往有些是做錯決定」。他又警告有關趨勢未必可以持續，「好似一帶一路的部份項目，不是國家有錢就可以隨便來，如果不經市場機制來做決定，是危險的，中國很多東西都不是可持續的。」