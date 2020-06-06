深圳買家以極致槓桿避開限購　惟政策突變728萬元人民幣房產被查

中國深圳房價暴漲，不僅吸引了購房者入市，還吸引了一批靠著信用貸等手段入市的投資客。

《華夏時報》6月5日報道，2020年4月，樂有家、諸葛找房等多個協力廠商機構數據顯示，深圳二手住宅均價已超過每平方米6萬元（人民幣‧下同），並有持續上行的趨勢。在交易過程中，由於市場火熱，像交易中業主反水，連夜漲價的情況也層出不窮。

近期，江蘇的魏靜（微博名「7蟹姐姐」）發長文，控訴微博大V「深房理」，聲稱自己被深房理給騙了，導致自己價值728萬元的深圳房產被查封。

從魏靜購房的整個過程來看，在沒有購房名額以及足夠首期資金的情況下，「深房理」通過「假結婚」以及層層貸款等手段，幫魏靜獲得購房名額及購房首期。但最終由於政策變動，最後魏靜資金鍊斷裂，房產被封。

微博大V被指招攬會員買樓

市場火熱的背景下，除了正常的按揭貸款外，信用貸款也浮出水面。樂有家研究中心數據監控顯示，2019年至2020年4月深圳一共交易了15萬套二手房。不需要抵質押或者協力廠商進行擔保的信用貸在部分銀行的風頭甚至蓋過了按揭貸。

微博大V「深房理」，真名李雪峰，據報道稱，他教學員「極致槓桿術」，並以提供能讓外地人繞開限購等一系列深圳購房「服務」為生，粉絲百萬。

魏靜在微博中表示，「深房理」承諾，一旦自己加入他們的會員和「搖籃計劃」，他們便會幫助自己獲得購房資格；幫助完成房屋成交、過戶以及貸款等一系列操作，並且全程把控風險；幫助自己從銀行獲得七成經營抵押貸款等。於是，2019年9月15日，魏靜加入了「搖籃計劃」，並且先後交納了2,980元的會員費和9,800元的搖籃會員費。

由此，在「深房理」團隊的協助下，原本無購房資格的魏靜開始了「深圳買房之旅」。

按照原計劃，魏靜只需首期3成，剩餘7成通過經營抵押貸款補齊，便可如期買到深圳前海時代的一套728萬元的房子。然而，操作經營抵押貸款時並不順利，最終確認只能貸款6成，約436萬元，這也意味著魏靜需要支付更高的首期。魏靜表示，自己四處求人，找遍親朋好友，最終在2020年4月9日，湊齊了292萬元首期，再加上貸款的436萬元，魏靜如願買到了深圳的房子。

交易閩間延長致利息開支增加

然而這一筆高額墊資產生的高額利息，成為壓倒魏靜的最後一根稻草。據魏靜反映，前期說好的墊資利息遭遇了貸款公司強行漲價，同時各種辦理費用也在不斷上漲。而最關鍵的是，到4月20日，魏靜的房產仍未辦好銀行貸款，恰恰此時深圳收緊了企業貸，要求申請者房產必須過戶半年以上。這使得魏靜原本20天的短期墊資拉長到了半年，也意味著魏靜需要付出更多的墊資利息。

在魏靜看來，未能在4月20日之前辦理好貸款，正是「深房理」和貸款公司拖延時間導致的。最終，魏靜連高額墊資產生的利息都無法支付，資金鍊徹底斷裂。5月8日，魏靜的房產被深圳羅湖法院查封。