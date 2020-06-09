英國政府為何對華為態度大變？

英國對稱華為態度急劇變化，知情人士認為，英國執政黨保守黨正在採取更加強硬的態度對待華為，這和之前對華為放開5G形成對比，英國為何態度轉變而拒絕華為呢？

《環球時報》6月9日報道，「華為正在發起一場報紙和網絡運動，以紀念其在英國開展業務20年。」據英國廣播公司（BBC）8日報道，在一封給公眾的公開信中，這家公司表示會像以往承諾的那樣繼續提供最好的設備。文章稱，英國當下正對華為進行一輪新的安全審查，可能會導致政府就使用華為5G網絡設備下禁令。

中國通信設備巨頭華為面臨美國政府的全方位堵截。（視覺中國）

英國對華為態度轉變過程

2020年1月28日，即美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到訪倫敦前一天，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣佈該國將繼續使用華為5G技術。具體決定是：不允許「高風險供應商」參與5G網絡和千兆寬帶網的核心網及其他敏感設施的建設，可以參與網絡非敏感部分的建設，但其市場份額限制在35%以內。

4月，英國外交部官員西蒙·麥克唐納（Simon McDonald）表態稱，英國政府允許華為公司參與英國5G網絡建設的決定不會輕易更改，而且據他所知，政府也不會重新就該決定進行討論。

5月下旬，英媒報道稱，約翰遜計劃到2023年前將中國華為公司對該國5G網絡基礎設施發展的參與減少到零。5月底，多家英媒稱，英國政府正尋求組建一個由10個所謂民主國家組成的聯盟，為英國提供5G網絡。

英國政府發言人對外界表示，目前華為能否繼續參與英國的5G建設待定，英國需要就此前美國的新規做進一步評估，以確定對英國5G建設的相關影響。6月2日，約翰遜主持召開新冠疫情打擊英國以來內閣成員出席的第二場國家安全會議。英媒稱，這次會議的重點之一就是討論是否需要擴大與傳統盟國在通信市場的合作，找到可以取代華為的企業。

據BBC報道，英國重新考慮華為問題的「催化劑」是5月上旬美國以「國家安全」為由限制華為購買晶片，英國國家網絡安全中心正研究這會對使用華為技術的英國網絡產生何種影響。分析認為，這為英國政府「調頭」鋪平道路，也有助於緩解與白宮的關係。

排除華為 英國的成本增多寡

根據英國網絡運營商貿易組織Mobile UK2019年發表的研究數據，禁止華為參與將嚴重影響5G進展，使英國經濟損失高達70億英鎊（1英鎊約合1.27美元）。華為的主要5G競爭對手是諾基亞和愛立信——兩家歐洲公司，華為2019年委託進行的一項研究稱，由於競爭減少，將使一個國家的5G投資成本增加8%至29%。

華為還是英國固網寬帶的重要參與者。英國監管機構電信局(Ofcom)稱，目前英國住宅、辦公室和其他建築的超快全光纖設備的44%由華為提供。為削減華為的份額，英國電信的Openreach部門試圖更多使用諾基亞和美國亞川(Adtran)公司提供的工具包，但這忽略了一個事實，即另一種設置的光纖信號僅能到達路邊機櫃，最後的鏈接由銅基提供，而涉及的成千上萬的路邊機櫃都是華為的。

即使華為的反對者也承認，在短期內完全摒棄華為是不切實際的。對於首相約翰遜而言，情況似乎更糟糕，他已承諾到2025年將英國的數據速度提升到千兆的水準。但從目前的情形看，英國政府的確在重新考慮有關華為的決定，即便這意味著高昂的代價。

美國《福布斯》雜誌刊文稱，從許多方面來看這並不奇怪，內部人士稱支持華為是約翰遜前任的主意，他從來對此不特別熱心。在大西洋對岸，對華為的敵意更為明顯。與美國的情報分享對英國的國家安全至關重要，遑論這位首相正希望與美國達成跨大西洋貿易協定。但採取此類服務於華盛頓利益的政策，風險很大。如果英國將中國企業關在門外，那麼英中每年超過900億美元的雙邊貿易將吃苦頭。