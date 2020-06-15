華為手機銷量首超三星奪世界第一

中美5G角力白熱化，美國圍堵中國華為升級，但華為手機業務仍取得佳績。市場調研機構Counterpoint日前公佈一份報吿顯示， 4月全球智慧手機出貨量為6,937萬台， 按年減少41%，其中，三星（Samsung）手機的市場佔有率約為19.1%，華為則達到了21.4 %，華為歷史上首次超越三星，成功登頂全球第一位置。

Counterpoint研究公司分析稱，中國智慧手機市場已開始復甦，不過三星的Galaxy S20銷售疲軟，這部分受到了印度疫情封鎖的影響。

此前《財經網》引述三星方面猜測，此次三星手機敗給華為，主要是因為三星佔有較大市場的印度因衛生事件原因封城，導致三星手機在印度銷量暴減。此外三星有大量工廠位於印度，該事件的爆發也導致三星手機的工廠不得不停工停產，進而導致生產能力受到了極大影響。此外，華為因受到美國抵制，激發起了國內愛國者與國外華人華僑的愛國情緒，最終華為才躍居全球龍頭。

美國加強了針對華為的晶片出口限制。（Reuters）

不過，也有分析人士認為，華為手機稱霸全球只能坐穩一個月或幾個月。該分析認為，5月後，印度放鬆封城的管制，三星的銷量會回升，三星在全球的佔有率將會馬上回溫。另外，美國在5月份針對華為升級了限制令，在新的禁令之下，華為晶片供應將面臨更大挑戰，進而可能影響華為手機供應煉等。

而據最新報道，華為正與三星電子商談代工製造晶片，作為交易的一部分，華為願意讓出部分智慧手機的份額給三星電子。

《Asia Times》報道，三星與華為的交易可能成真，因為三星電子比華為還要更依賴智能手機業務，但對比華為來說，智能手機業務對華為的重要性則較沒這麼高， 因為華為目前擁有 60 萬份5G基地台合約，電信業務比智能手機業務還要來得更為重要。