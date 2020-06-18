鄧聲興料恒指23000至25000點上落　籲留意新經濟股

北京疑爆第二波疫情，但股市依然一片歌舞聲昇平。股市是否與實體經濟「脫節」?

香港股票分析師協會主席鄧聲興（Kenny）表示，實體經濟與資產價值向來都有脫勾情況，聯儲局在金融海嘯後採取量化寬鬆政策，資金流動性增加，令資產價格增加。即使經濟基本面因素一般，企業盈利亦不算可觀，市場也接二連三傳出壞消化，但由於市場流動性推動下，導致市場對公司估值有所改變，所以股市仍然歌舞昇平。

料股市未來會大上大落

鄧聲興預計，量化寬鬆政策股市會有大上大落情況。

Kenny認為，雖然市場流動性推動，令資產價格增加，但實體經濟差，有機會令股市的波動性放大。要留意聯儲局現時是「無限量寬」，過往該局主力購買國債，但現在已擴大範圍購買企業債券，等於助企業「包底」。

此舉讓企業更易融資，亦令手持企業債的投資者更易變現，讓流動性繼續增加。但由於實體經濟差，市場稍為有負面消息，但容易引起市場拋售情況，所以他預計在這個情況下的股市會有大上大落的情況。

未來會繼續量化寬鬆政策

鄧聲興認為未來會繼續採取量化寬鬆政策。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，各國都推出不同經濟方案救市，Kenny認為貨幣政策有一定作用，可避免金融危機和資產危機的出現，但就未能有效令市場實體經濟重拾動力；又指出量化寬鬆政策會加劇貧富懸殊，以致社會矛盾增加。他認為財政政策更有效解決實體經濟的問題，政府出手救助有需要的企業，令財富更有效重新分配，故各國政府現時更傾向採用財政政策救市。

Kenny又認為一但採取量化寬鬆政策，就不會走「回頭路」，在實體經濟疲弱，市場未有強勁反彈的情況下，一但息口回復正常水平，收回市場的流動性，資產價值會難以支撐。他認為這個問題是無可避免，貧富懸殊問題只會越趨嚴重，只能指望政府出手平衡。

短期料恒指會窄幅上落 對後市感樂觀

早前摩根士丹利預測香港第二季的GDP跌幅會進一步擴大至9.4%，又預料香港會亞洲地區復元最慢的地方之一。Kenny表示，香港屬於開放的小型經濟體系，今次亦明顯受到疫情衝擊，但稍後全面開關後，本港經濟的反彈力亦不容忽視，認為不用過份悲觀。又指香港除了旅遊方面，在金融市場亦佔很大優勢，近期股票市場的成交量亦很多，加上乘著中概股回歸熱潮，亦有助穩定金融市場。

鄧聲興料恒指短期會繼續窄幅上落。

Kenny認為舊經濟股的時代已經過去，投資者應改變舊有投資取向，多留意新經濟類股份及企業盈利趨勢，有助投資者重新部署投資策略。他預計恒指短期會繼續在23000至25000點間上落，他對後市持樂觀態度，認為市場流動性充裕，各國政府的財政政策，加上中概股回歸的熱潮，都利好投資氣氛，有助推動經濟復甦。不過他提及，恒指從早前國安法推出時的低位，至今已累積一定升幅，短期恒指仍然會窄幅上落。