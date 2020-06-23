美國頁岩油業或損失3000億美元　3成企業面臨破產

勤業眾信聯合會計師事務所發佈報吿指出，新冠肺炎疫情導致油價重挫，並衝擊美國的頁岩油產業，預期該產業的損失金額將高達3,000億元（美元‧下同），且恐面臨破產潮。

綜合媒體6月23日報道，油價下跌導致頁岩油業者面臨資產價值減損的問題，預估總規模將達3,000億元，且大部份的資產減損將於二季度提列。由於許多頁巖油業者面臨沉重的財務壓力，預期將引發大規模的整並潮及破產潮。

根據勤業報吿，若原油價格跌至每桶35元，則有30%的美國頁岩油業者，將面臨破產的危機，而另外有20%的公司，將面臨沉重的財務壓力。

料業界負債比率增加

由於頁岩油業者所提列的資產減損規模將高達3,000億元，預期將會降低公司未來的獲利能力，進而增加負債比率，並導致投資人的風險提升。

中國《期貨日報》指出，北美石油行業仍處於擴張的進程當中，但就營收及利潤而言，獨立頁岩油企業表現並非十分出色。近半數頁岩油企業營業利潤容易受油價波動幹擾，其中部分企業短期債務已出現壓力。

在2020年油價均值為40元的假設下，預計頁岩油行業營業利潤平均下降92.9%，但在運營的層面不至於進入虧損狀態。在假設債務總量變動不大的前提下，8家公司將面臨巨大的債務壓力，對應產量在每日106.7萬桶左右。

實際上，在低油價環境下，頁岩油行業全線都將面臨營收大幅萎縮的局面。而即便生產成本在過去幾年間下降了近40%，利潤表現仍會受到巨大挑戰。過去粗放的經營模式已不再是北美獨立頁巖油EP的發展戰略，在股東要求兌現回報的情況下，原已受到限制的資本開支將進一步縮減。

低油價引發債務壓力節節上升，同時新冠肺炎疫情持續惡化，市場流動性收緊或引發信用風險，此時選擇發債融資緩解資金困局或許已不可行。部分獨立頁岩油EP破產清算的可能性正在增加。因此，無論是以上哪一種情形，頁巖油供應增速都將較之前大打折扣，2020年美國原油供應增量或將被完全抹平，甚至進入負增長狀態。