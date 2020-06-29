BCT銀聯集團：首3月開立TVC戶口宗數增近7倍

政府去年推出「扣稅三寶」，除了自願醫保（VHIS）、合資格延期年金（QDAP），還有可扣稅強積金自願性供款（TVC）。BCT銀聯集團數據顯示，2020年第一季與2019年第四季相比，用來開立TVC戶口的「TVC慳稅e道」用量大增，包括網站流量增252％、開立TVC戶口宗數亦增加近七倍。

此外，受惠疫情下市民減少外出，在網上整合和檢視強積金戶口的數目亦大增。BCT數據顯示，2020年1月至4月期間，用來整合戶口的「BCT MPF e道」，網站流量按年升134％，整合戶口宗數錄得199％的升幅。與去年同期相比，成員登入戶口次數上升30％，轉換基金及更改未來供款指示上升120％。

iPortfolio免費助市民檢視風險承受程度

BCT銀聯集團今年亦推出了投資配置易（iPortfolio），以三部曲幫助客戶作出投資決定。BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，無論是BCT客戶或非客戶，都可到BCT網站完成簡單問卷，檢視自己可承受的風險評估程度，此後，BCT會根據客戶年齡、風險承受程度，市場外在因素等，提供不同風險程度的模擬股債投資組合，供市民參考，流程全免費。

劉嘉時又說，網站現設有智能助理Macy（對話機械人），透過人工智能及不斷匯入的MPF知識，24x7全天候回答僱員和僱主查詢。

公司首席業務總監李德麟指，今年1月推出「投資配置易」以來，已有500名客戶採用相關服務，現有客戶使用服務的分別，在於完成iPortfolio後，相關紀錄會存下，1年後將獲自動提示再進行風險評估，以檢視不同時間的風險承受程度，讓客戶再管理強積金組合。他又指，公司若看見客戶投資情況與其風險承受程度不匹配，或會主動聯絡客戶。