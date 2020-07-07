諾獎得主警吿：新冠肺炎或引發全球債務危機和金融危機

諾貝爾經濟學獎（The Nobel Economics Prize）得主、世界銀行（World Bank）前首席經濟學家約瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）日前警吿稱，新冠肺炎疫情可能讓許多新興市場國家陷入債務危機，從而引發全球金融危機。

《界面新聞》報道，約瑟夫·斯蒂格利茨表示，他尤為擔心債務問題，許多國家的債務水準難以為繼，他們沒有能力償還。這些債務不管是公共債務還是私人債務，均需要重組，債務重組要針對最貧困的國家，其中很多都是新興市場國家，如果不這樣做，會陷入全球金融危機。

斯蒂格利茨強調，疫情控制不了就談不上恢復經濟。「控制疫情是第一位的，而這方面美國做得尤其不好。」他說，「美國經濟復甦需要輔之以大規模的經濟刺激措施，因為其經濟停擺時間較其他國家和地區更長，經濟刺激規模需要比2008年金融危機時更大。」

稱美國為窮人滿布的富國

他還表示，美國及其他國家所面對的最重要的問題就是日益增長的不平等。「美國的經濟總量越來越大，但美國卻是一個滿是窮人的富國，這個問題在疫情面前更加突出。」斯蒂格利茨說，「這並不是一場人人平等的疫情，它對弱者的傷害更大，這說明不平等不僅是收入問題，也是健康問題。」

斯蒂格利茨認為，良好運轉的社會需要在市場、政府與民眾間取得平衡，而過去40年，美國失去了市場與國家間的平衡，比如，金融市場存在嚴重剝削，行業寡頭壟斷等都是政府和市場之間關係失衡的表現。

「我們要讓市場發揮作用，但是市場有自身的侷限性，當市場不能滿足人民的需求時，政府就有責任進行幹預。這就是我在書中提到的『進步資本主義』制度。在歐洲它有另外一個名字——『社會民主』。」他說。