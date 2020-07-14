10分鐘漲出一間通用！　特斯拉股價是否真有泡沫

特斯拉股價盤中再次大漲，市值遠遠超遠通用汽車、福特汽車等汽車巨頭，但是看空特斯拉股價的聲音也非常多。

綜合媒體7月14日報道，特斯拉股價收跌3.08%，報1497.06美元；上一個交易日（7月10日）美股收盤，特斯拉股價報收1,544.65美元。

但是，7月13日美股開盤，特斯拉股價開漲超7%，市值首次突破3,000億美元，盤中漲幅一度擴大至16%。2010年6月，特斯拉上市發行價僅為17美元，僅僅10年時間，特斯拉股價翻了100多倍，令人歎為觀止。

特斯拉上海超級工廠內部生產場景。（Reuters）

據內媒新浪財經報道，目前底特律三大汽車巨頭僅為特斯拉市值的零頭。截至發稿，福特汽車的市值約為243億美元，通用汽車約為352億美元，菲亞特克萊斯勒約為207億美元。

當前，市場看空特斯拉股價的聲音較多。

根據美國財經媒體CNBC的報道，以《熊市陷阱報吿》（The Bear Traps Report）的編輯Larry McDonald為首的淡倉認為，最近特斯拉的漲勢不是受到基本面力量的推動，而是由於投資者在其有可能被納入標準普爾500指數之前提前買入所致。他在最近的一份報吿中寫道：「特斯拉持續飆升的市值正在迫使標準普爾指數賦予該股票越來越高的比重。因此，ETF指數基金將被迫買入公司股票。」

與此同時，投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）著名汽車分析師亞當·喬納斯（Adam Jonas）則表示，「特斯拉幾乎不受挑戰的統治地位不會一直持續。」 他對該股的評級為減持，目標價為740美元，較最新的收盤價低50％。