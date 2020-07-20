神州租車獲井岡山北汽入股　涉資逾19億元　周二復牌

上汽集團今午公布，旗下上汽香港終止收購神州租車（0699）不超過6.13億股股份。神州租車下午停牌，以待刊發內幕消息公告。該股停牌前報2.93元，跌4.87%，成交額為9,137.9萬元。

上汽集團旗下上汽香港日前與神州租車主要神州優車股份及其子公司，以及Amber Gem Holdings Limited早前簽署《收購要約》，上汽香港擬以每股3.1元的價格，以現金出資方式收購神州優車及Amber Gem所持有的神州租車不超過6.13億股股份。

上汽集團續稱，在後續股權轉讓協議談判過程中，出現影響上述交易達成的新情況，交易雙方未能在計劃時間內就交割先決條件達成一致，為保護公司利益，上汽香港決定終止上述交易。因正式協議尚未簽署，是次交易的終止不會對公司的生產經營和發展造成影響。

股份獲井岡山北汽接手

神州租車在收市後發出公告，指出董事會獲神州優車通知，神州優車﹑神州優車服務﹑優車科技及江西井岡山北汽投資管理，在今日（20日）簽訂買賣協議，井岡山北汽向神州優車收購4.42億股神州租車股份，每股作價為3.1元，總代價為13.72億元。交割有待若干先決條件達成，或獲得豁免方作為實，包括但不限於取得關於神州優車銷售股份政府當局，或監管部門的批准或確認，以及類似交易的其他慣常先決條件。

神州租車董事會亦接獲Amber Gem通知，Amber Gem於今日與井岡山北汽簽署收購要約，井岡山北汽向對方收購1.7億股神州租車股份，每股作價3.1元，總代價為5.29億元。交易交割受若干先決條件規限，包括簽訂正式買賣協議﹑取得關於Amber Gem銷售股份政府當局或監規部門的批准或確認。

交易完成後，井岡山北汽將持有神州租車28.91%，神州優車將不再持有公司股份，Amber Gem持股比例，由14.75%降至6.7%。公司會在明日（21日）復牌。

中證監對神州優車展開調查

神州優車另發出公告，指出董事會接獲神州優車通知，神州優車在7月16日接獲中國證監會通知，中證監懷疑神州優車違反訊息披露法律法規對神州優車展開調查。而調查並無限制神州優車的業務及營運。