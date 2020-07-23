特斯拉連續四個季度盈利　將在三大洲同時建三家工廠

受美國新冠肺炎疫情影響，特斯拉在美國的主要生產工廠被關閉了數週，儘管如此，特斯拉是2020年迄今美股汽車製造商中，僅可以實現銷量按年增長的公司。

《新浪財經》報道，特斯拉7月22日盤後公佈的二季度財報顯示，該公司連續第四個季度實現盈利。財報顯示，特斯拉二季度每股收益0.5元（美元‧下同），市場預期虧損0.86元，2019年同期每股虧損2.31元；營收60.4億元，市場預期53.65億元，2019年同期63.5億元；淨利潤1.04億元，市場預期虧損2.4億元，2019年同期虧損4.08億元。

特斯拉維持2020年交付50萬輛汽車的目標。圖為特斯拉上海超級工廠內部生產場景。（Reuters）

財報公佈後，特斯拉股價盤後大漲6%。該公司股價7月22日收漲1.53%，報1,592.33元。

特斯拉表示，2020年晚些時候，特斯拉將在三個大洲同時建造三家工廠。據悉，特斯拉下一個美國超級工廠選址已確定，準備工作正在進行，Model Y和中國製造Model 3的產量繼續增長。

特斯拉表示，上海工廠Model Y的生產線正在按計劃建設，預計首批將於2021年交付。該公司稱，將繼續建設德國柏林工廠，在吸取以往工廠經驗教訓的基礎上，對柏林超級工廠進行進一步的結構改進。下一個美國超級工廠已經選定，準備工作正在進行中。電動卡車Semi將在2021年開始交付。