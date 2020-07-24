外匯基金第2季扭虧賺1014億　上半年計仍要蝕106億

金融管理局公布外匯基金截至2020年6月底未經審計的財務狀況。外匯基金在2020年第2季錄得1,014億港元的投資收入。有關收入將第1季錄得的1,120億港元投資虧損大部分抵銷。整體而言，在未計入長期增長組合第2季表現前，外匯基金上半年錄得106億港元的投資虧損。

今年上半年，債券投資收益747億港元；香港股票投資虧損196億港元；其他股票投資虧損154億港元；非港元資產外匯估值下調244億港元；及其他投資虧損259億港元。

2020年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為186億港元及58億港元。在扣除所有支出及應計費用後，外匯基金累計盈餘減少151億港元。

2020年6月底外匯基金的總資產為41,953億港元，較2019年底減少114億港元。

余偉文指，香港經濟正經歷非常時期，金管局會集中在防禦性及流動性兩方面管理外匯基金的投資。（資料圖片）

金管局總裁余偉文表示，受突如其來的新型冠狀病毒疫情影響，今年上半年金融市場十分波動，全球股市於第一季急速調整，債市方面，由於主要央行大幅下調基準利率並重啟量化寬鬆、債券價格上升，令外匯基金的債券組合錄得良好收益，總體來說，佔外匯基金大部分資產的傳統股債在第一季錄得投資虧損後，在第二季已收復失地。

他續指，展望下半年，投資環境依然充滿挑戰，環球經濟依然十分疲弱，復甦的時間和速度仍然是未知之數，此外，地緣政治以及疫情再度爆發的風險等亦為市場帶來一連串不穩定因素。

余又指，香港和環球經濟正經歷非常時期，在此環境下，該局會集中在防禦性及流動性兩方面管理外匯基金的投資，以減少市場波動對外匯基金的負面影響，同時確保外匯基金有充足的流動資金維持香港的貨幣及金融穩定。