牛奶公司推yuu消費獎賞計劃　涵蓋逾2000間店　積分可轉贈

疫情下市民改變消費模式，零售商紛紛要「出招」吸客。牛奶公司宣布，聯同怡和集團旗下食肆及恒生銀行推出消費獎賞計劃yuu，將打通旗下品牌包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA，以及怡和餐飲旗下的KFC及PIZZA HUT等逾2,000間商店及食肆，讓消費者可透過yuu應用程式賺取積分及回贈。

消費獎賞計劃以「$1賺一分」計算，並與恒生銀行推出 yuu enJoy 信用卡，用戶以該信用卡購物可賺取3倍積分，於肯德基、必勝客以及PHD薄餅博士用餐則可賺取4倍積分，相關分數可用作兌換奬賞，例如400分可換KFC葡撻、700分可換7-Eleven咖啡或萬寧濕紙巾等，用戶向親友轉贈積分，亦可向慈善機構捐贈積分。

牛奶公司聯同怡和集團推出yuu奬賞計劃，牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志﹙中﹚與一眾管理層「粉墨撐場」。﹙資料圖片﹚

程式同時可處理8000個交易

牛奶公司集團行政總裁麥殷（Ian Mcleod）表示，是次計劃首次整合集團內所有品牌，是數碼轉型的重要里程碑，期望繼續為顧客提供實惠、優質及便捷的服務，推出新計劃後，用戶將較過往任何獎賞計劃都更快、更多地賺取積分。

yuu獎賞計劃市務推廣總監黃健邦表示，計劃籌備約18個月，旗下現有獎賞計劃的積分將併入此計劃，目前應用程式同一時間可處理8,000個交易，期望至年底相關下載人次可超過100萬。近期零售市道低迷，他認為市民消費模式改變，新推出的計劃正好迎合其需要，而問到會否考慮打通旗下美心集團旗下食肆，他稱首階段集團將以旗下品牌作為「頭炮」，期後會有更多合作夥伴加入計劃。