【投資攻略】「內循環經濟」遠不止內需　新能源汽車料成扶持對象

國家主席習近平今年5月在全國政協會議經濟小組時，提出「內循環」概念。而最新中共中央政治局於7月30日召開的政治局會議中，亦進一步將「內循環」實現，定調2020年下半年經濟發展走向，提出中國經濟要轉向內循環為主體。

「內循環」一詞曝光後，很快便成為中國未來經濟的走向，概念可以說得上是與過去的「供給側結構性改革」是同級的政策轉變。那麼「內循環」又是一個怎樣的概念？與刺激內需有何分別？專家指，「內循環」是更複雜的概念，是要由生產、供應、專業服務等全方位由國內支撐，斷言中國並非走向「封關鎖國」，因為現今很難完全排除外資參與。

以內地經濟帶動世界復甦

習近平提出「內循環」概念提出後，中央不少官員及重要會議均有提及，並展述有關觀點。國務院副總理劉鶴今年6月在陸家嘴論壇上再重申，「一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成」。

其後，習近平在7月21日舉行的企業家座談會指出，在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，中國必須充分發揮國內超大規模市場優勢，通過繁榮國內經濟、暢通國內大循環為中國經濟發展增添動力，帶動世界經濟復甦。

由此可見，中國的「內循環」概念是基於外圍環境不明朗之下，中國趁機發揮自己龐大的內需市場，以刺激中國經濟發展，從而帶動世界經濟。資深投資銀行家溫天納亦同意，中國因應大環境挑戰性較大，為了維持自身競爭力，故此發展「內循環」概念，是屬於因時制宜的措施，相信會是2020至2021年好重要的大方向。

分析員﹕塘水滾塘魚

溫天納認為，因應外在環境的不確定性、風險，「內循環」將有利減少外來的衝擊、波動、影響，而「內循環」的概念可以理解成產業鏈360度自給自足，情況好像「自己人打麻雀，贏輸都係自己」。

艾德證券期貨聯席董事陳政深則認為，「內循環」可形容是「轉個名加強內需，本質上就係塘水滾塘魚」。他認為，中國經濟增長的三頭馬車──內需、基建、外貿之中，外貿可說是「死梗」，除了環球消費力減弱，目前不少國家對中國都抱有敵意，亦有不少企業將生產線撤離中國；而基建則需要大量資金，但目前中國的債務佔GDP比率已經一直增加，相信銀行放貸將會更加「手緊」。

至於內需方面，陳政深認為美國過去是一個十分成功的內需型經濟，7成GDP來自本土消費。可是美國亦出口不少高科技產品，例如波音飛機，故此在外貿賺取的資金能夠支撐內需，讓經濟保持擴張。加上美國擁有軍事、美元因素，相反中國正正缺乏這方面的優勢，難以通過貨幣政策調控經濟，若走向單純內向型經濟可斷言是「死梗」。

陳政深認為，交通基建項目毛利。（資料補充）

內循環層次更高 但難以斷絕外貿

那麼「內循環」與內需又有何分別？溫天納解釋指，內需屬於較低層次的概念，然而「內循環」並非如此簡單，因為內循環是全方位的生產、供應、專業服務等。他舉例，在內地生產麵包，由公司成立的股東、經營者、會計、法律服務、科研、生產，以至原材料的生產、提煉、加工，都是以內地公司供應。不過，他強調「內循環」最終是否完全排除外資參與，現時仍未知，故此不能夠斷言中國回到過去「閉關自守」的模式。

溫天納較為相信，內需之中，衣食住行會是「內循環」較為容易實行的行業。不過，他提出單是「食」方面，目前中國仍要向美國購買大豆，已反映「內循環」較難完全將外貿交流排除，而金融服務方面亦是近年才逐步開放，同樣難以完全自給自足。

陳政深亦認為，中國不會完全鎖國，會保持貿易夥伴，但可能「唔到你揀」，例如近期中國企業希望輸出5G技術，但英國即使要虧損都決定停用華為建設，故中國在外貿上相對無計可施。

陳政深預料新能源汽車可獲更多政府提出扶持措施。（理想汽車擷圖）

內需股有炒作 新能源汽車睇高一線

陳政深坦言，他不會看淡內需股，始終是一些炒作的題材，選股方面他較傾向汽車、房地產，其中汽車業牽涉面廣，多層供應鏈，相信不會面臨負面政策因素，尤其是新能源汽車，環保更加符合國策，相信會有更多扶持措施。

另外，他認為基建股之中，玻璃行業較能正面受惠，至於水泥股則受地區局限，至於中國中鐵（0390）及中交建（1800）這些交通基建股，在毛利率偏低下，即使國家提供更多生意，相信盈利增長有限，加上早前已經因為「一帶一路」概念令估值炒高。

在「內循環」之下，國家有必要保持市場流動性，故此陳政深較為看淡內銀股前景，因為金融資產質素變壞、低息環境下影響息差，「本來借唔到錢嘅公司都要借錢畀佢，原本應該高息亦要借平息」，故此他對於內銀股是「大小通淡」。