中證監年中會議釋放重磅信號　劃定九大重點

近年來，隨著中國金融市場逐步對外開放，金融領域的監管也面臨著更嚴峻的挑戰，特別是在新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延之年。

中國媒體第一財經8月3日報道，中國證監會7月30日召開2020年系統年中工作會議。此次會議除了總結上半年工作，還提出了下半年的九大工作重點，其中包括保持IPO常態化、完善註冊制制度規則、踐行「不幹預」理念等。

證監會提出，在落實「六穩」「六保」中進一步體現資本市場擔當作為。細化落實支持疫情防控和經濟社會發展的各項舉措，完善在疫情背景下提高上市公司質量的有效途徑和機制。保持IPO常態化，推進再融資分類審核。加快推進基礎設施領域公募REITs試點落地，儘快形成示範效應。推進期貨期權產品創新。

對於健全退市機制以及完善註冊制制度規則方面，證監會在此次會議上也做出了相關要求，要加快推進資本市場基礎制度體系更加成熟定型。

會議提出，要著力提升融資端改革的系統性、協調性，持續推進科創板制度創新，推進創業板改革並試點註冊制平穩落地和穩定運行，繼續深化新三板改革，增強市場吸引力、輻射力和覆蓋面。加大政策支持力度，推動個人養老金投資公募基金政策加快落地。

會議指出，構建資本市場良好的可預期機制。減少管制，大力推進「放管服」改革；堅持按規則制度辦事，保持市場功能正常發揮；完善預期管理機制，加強宏觀研判，穩定市場預期。

證監會強調，加強風險研判，強化對槓桿資金的監測，防範和打擊體系化、規模化場外配資。積極推進化解股票質押、債券違約等重點領域風險。加大私募基金風險防範和監管，加快推動出臺《私募基金條例》。