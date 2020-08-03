《彭博》﹕City'super獲華潤集團牽頭財團斥逾23億元購65%股權

早前傳出日式超市City’super或易手。據《彭博》報道，華潤集團牽頭的財團將斥資3億美元（約23.4億元），購入該日式超市65%股權， 交易最快於本周內完成。

目前日資企業Fenix Group持有City’super約60%股權，集下約39%股權由會德豐系大股東吳光正持有。

報道指出，華潤旗下的投資公司CR Capital將收購City’super約4成股權，而由華潤集團與馮國經兄弟旗下馮氏集團組成的合營公司，則會購入25%股權。

在港擁有20家分店

報道指出，華潤集團﹑CR Capital及會德豐均不作評論。

報道引述消息人士指出，Fenix Group曾計劃在今年3月底或4月初舉行第一輪招標，惟因新冠肺炎疫情或有所推遲，因旅行限制使得競標者幾乎不可能到中國進行實地考察。

資料顯示，City Super Group於1996年成立，首間city'super店開設於遊客區銅鑼灣，成香港首間「大型生活專門店」。據官網，集團目前擁有3個主要品牌，包括本地日式超市city'super、LOG-ON及cookedDeli，現時分別在香港擁有20間、上海有6間及台灣7間分店。