調查﹕華為全球移動基站設備市場市佔第一　三星佔有率提升至8.5%

市場追蹤機構TrendForce的報吿稱，中國企業華為有望在2020年超越瑞典的愛立信，成為全球移動基站設備市場的最大供應商。

據《韓聯社》周二（4日）報道，三星電子公司2020年有可能擴大其在全球網絡設備市場上的存在。

TrendForce的報吿預計，三星2020年將在全球移動基站設備市場佔據8.5%的份額，高於一年前的6.5%。

TrendForce表示：「得益於韓國成功的5G商業化工作，三星的基站設備激增。該公司已經為韓國三大移動網絡運營商提供了基站，包括SKT、KT和LG Uplus，此外還與AT&T、Sprint和Verizon等美國運營商合作。」

儘管三星的市場份額有所增加，但預計其在全球網絡設備市場上仍將保持第四位，該市場一直由歐洲和中國供應商主導。

2019年5月30日，中國廣東省東莞市松山湖製造中心，一名工程師站在華為SG178多探頭球面近場測試系統5G基站天線下。（Reuters）

TrendForce表示，2020年華為有望在移動基站設備市場領域超越愛立信。預計華為2020年將佔據28.5%的份額，擊敗愛立信2個百分點。總部位於芬蘭的諾基亞預計將以22%的份額位居第三。

TrendForce表示，隨著新冠肺炎疫情期間5G服務的出現，網絡設備市場有望進一步增長。在此期間，5G的主要應用包括非接觸式消毒機器人、遠程工作和遠程學習，從技術角度來看，移動數據消費、低延遲應用和大規模M2M的增長需要增加5G基站的支持。