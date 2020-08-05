在岸離岸人民幣兌美元均升逾300點子　升破6.95關口

人民幣呈現強勢，在岸價突破6.95，最新報6.9416，升319個點子；離岸價同樣升穿6.95，最新報6.9421，升325點子。

每百港元兌人民幣最新報89.56。

7月份，美元指數創下近10年最差的單月表現。（Reuters）

《上海證券報》援引興業研究宏觀團隊的觀點認為，近期美元指數破位是內外因合力的結果，內因來自於激進的貨幣和財政刺激使得美元流動性大量外溢；外因則是歐元區通過復甦基金計劃歷史性地邁出了「財政協同」的一大步。

該團隊表示，美元指數臨近關鍵支撐，跌勢或放緩甚至出現一定反彈，但中期將因其財政赤字貨幣化繼續承壓。

據《中國經營報》8月5日報道，對於人民幣匯率未來的走勢，中國銀行國際金融研究所研究員趙雪情認為，人民幣匯率預計將穩中有升。

趙雪情指出，一是美元指數走低，直接減弱人民幣匯率貶值壓力；二是實體基礎堅固，在全球經濟金融動盪中，中國經濟金融體系保持韌性，在2020年衰退大環境下是唯一的亮色；三是利差支撐匯率，在主要經濟體中人民幣資產收益率相對較高，伴隨中國金融市場開放，境外主體增持人民幣金融資產；四是中國國內企業和個人美元需求降低、人民幣使用量上升，在動盪中更多市場主體選擇人民幣計價結算，旅遊等服務貿易美元使用需求減少，在一定程度上對人民幣匯率具有支撐作用。