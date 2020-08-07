City'super賣盤｜獲華潤落實購65%股權　CEO：擬推廣至大中華地區

早前傳出日式超市City’super或易手予中資財團。據《彭博》報道，根據電郵聲明，華潤旗下的投資公司CR Capital與一個私募基金，落實收購該日式超市65%股權，惟未披露交易金額。

電郵由行政總裁鄔嘉華向全體員工發出，提及華潤牽頭的財團將幫助集團加快擴展計劃，並將City’super的高級食品生活專門店推廣至大中華地區，而集團亦與華潤集團旗下華潤萬家、U Select、Ole' 等加強合作，從而發揮協同作用。另外，原有管理團隊將會留任，原大股東日資三黃集團（Fenix Group）創辦人荻野正明及行政總裁姜炳蘇則留任董事會。

三黃集團姜炳蘇：疫情下超市生意穩定

三黃集團行政總裁姜炳蘇接受《香港01》訪問時表示，有關交易進度「應該差不多」，惟由於已簽訂保密協訂，未能透露有關詳情。

本地爆發第三波疫情，問到近期City’super是否受情影響，他指生意額「都過得去」，7月銷售與上半年差不多，超市生意一向較穩定，惟對LOG-ON業務有些少影響。三黃集團旗下亦有服裝品牌如Anteprima、ATSURO TAYAMA等，他指疫情對服裝業務打擊較大。

華潤牽頭財團收購City'super65%股權。（公司圖片）

聲明料今年第四季完成交易

目前Fenix Group持有City’super約60%股權，餘下約39%股權由會德豐系股東吳光正持有。聲明指出，交易須獲得中國監管當局批准，預期於今年第四季完成，City'super行政總裁鄔嘉華將繼續留任。

早前《彭博》報道，交易作價相當於3億美元（約23.4億港元），華潤旗下的投資公司CR Capital將收購City’super約4成股權，而由華潤集團與馮國經兄弟旗下馮氏集團組成的合營公司，則會購入25%股權。

在港擁有20家分店

早前有報道指，Fenix Group曾計劃在今年3月底或4月初舉行第一輪招標，惟因新冠肺炎疫情或有所推遲，因旅行限制使得競標者幾乎不可能到中國進行實地考察。

資料顯示，City Super Group於1996年成立，首間city'super店開設於遊客區銅鑼灣，成香港首間「大型生活專門店」。據官網，集團目前擁有3個主要品牌，包括本地日式超市city'super、LOG-ON及cookedDeli，現時分別在香港擁有20間、上海有6間及台灣7間分店。

近期已有多個港資零售品牌易手予中資財團，包括堡獅龍Bossini賣給非凡中國及羅定邦後人。（資料圖片）

分析：料未來零售業或出現更多收購合併

招銀消費行業分析員胡永匡認為，超市利潤微薄，但可帶動商場人流，在疫情下超市生意相對較好，不認為原大股東是因看淡超市業務而出售股份。至於近期多個零售品牌獲中資洽購，他表示，當經濟進行調整時，市場皆會出現合併及收購，經營不善的商戶會想將業務脫手，由於受經濟波動影響，叫價亦會有所折讓，價格低自然吸引多個財團洽購。

本地零售市況持續迷低，近期已有多個零售品牌易手予中資財團，包括堡獅龍Bossini （0592）賣給李寧家族控股的非凡中國 （08032）及羅定邦後人，以及老牌百貨公司先施 （00244） 獲內房股偉祿集團接手，是次City'super售予華潤後，意味更多品牌將囊括於中資手上。胡預期，若經濟持續轉差，零售行業或出現更多收購個案。