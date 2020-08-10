《人民日報》旗下媒體：華為啟動南泥灣項目　加速去美國化

文章稱，面對美國一輪又一輪不斷升級的制裁，華為一直在全力抗爭。消息稱，為了應對美國對華為的技術打壓和封鎖，華為已經在8月悄然啟動了一項名為「南泥灣」項目。這項目意在製造終端產品的過程中，規避應用美國技術，以加速實現供應鏈的「去美國化」。

《人民日報》旗下《中國經濟週刊》8月9日發文稱，華為之所以用「南泥灣」命名這個項目，背後的深意在於「希望在困境期間，實現生產自給自足」。目前，華為的筆記本電腦、智慧屏和IoT家居智慧產品等已被納入「南泥灣」項目，將率先成為「完全不受美國影響的產品」。

美國加強針對華為晶片出口限制後，華為加速供應鏈「去美國化」。（Reuters）

雖然華為官方至今並未就「南泥灣項目」對外發聲和進行回應，但已經有不少媒體和網友在華為心聲社區的帖子中發現：「南泥灣項目」、「鴻蒙」正在內部緊急招人中，帖子中還稱「急招開發和測試，HC（招聘人數指標）充足、審批快」。

文章說，「南泥灣大生產運動是指中國抗日戰爭時期，八路軍在南泥灣開展的大規模生產活動，其目的在於克服經濟困難，實現生產自給，堅持持久抗戰。誕生於1943年的歌曲《南泥灣》，至今仍被傳唱」。

實際上，在此之前，「南泥灣精神」在華為內部就常常被提起，尤其是美國開始持續打壓和封鎖華為之後。顯然，除了之前的「備胎」計劃，「南泥灣項目」也承載了華為自救的重要使命。

不過，華為啟動「南泥灣項目」之所以備受關注，更重要的資訊在於，華為正在加速推進筆記本電腦和智慧屏等業務。不同於智慧手機業務，無論是在硬體還是軟件上，華為在這些業務上更有能力率先實現「去美國化」，繞過美國及其盟友的產業鏈封鎖。

在硬體上，市場傳聞，華為有望在2020年秋季發佈的筆記本電腦、智慧屏等產品上實現不包含美國技術；而在軟件上，華為自研的鴻蒙操作系統已經日漸成熟，也不必面臨像在智能手機上來自谷歌安卓系統的巨大壓力，而且它本身就可以將手機、電腦、平板、電視、汽車、智慧穿戴等設備打通，形成一個操作系統，相容全部安卓應用和所有Web應用，這點很具有優勢。