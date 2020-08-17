滙豐流動理財App推新介面　信用卡紀錄保單MPF表現一版睇晒

滙豐推出全新介面的香港滙豐流動理財應用程式，讓客戶更輕鬆便捷使用所需銀行服務，選擇交易指令及查看財務資料。新設計下，所有賬戶資料會集中顯示於同一版面，客戶的信用卡交易紀錄、保單和強積金表現詳情都一覽無遺。介面下方設有快速鍵欄目，方便用戶直接選取常用的服務。

同時，用戶能夠在應用程式中透過手機的通訊錄，選擇收款人作第三方轉賬，或者以「轉數快」繳付其他銀行的信用卡賬單。用戶亦可按個人喜好設定服務，包括查閱電子結單／電子通知書、推送通知、保安編碼和付款限額的設定。新介面在主頁添加了提示欄，提醒用戶關注重要服務資訊。

程式新增了易於查看不同投資組合的概覽版面，股票、單位信託基金、外匯或存款都一目了然。該行為確保能提供及時協助，客戶可於快速鍵欄目選取「支援」，便可與客戶服務員在線通訊，或閱覽清晰詳盡的常見問題解答。

6月滙豐流動理財App活躍用戶按年飆55%

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安 （Andrew Eldon）表示，疫情下，讓客戶能夠使用全面數碼化的銀行服務變得前所未有的重要，滙豐將繼續投資於數碼科技以提升服務，讓客戶享受金融科技發展帶來的裨益。

該行亦表示，在新冠肺炎疫情下，更多客戶了解到使用數碼銀行服務的便利，帶動使用流動理財的人數，截至今年6月，香港滙豐流動理財應用程式的活躍用戶達到134萬的歷史新高，按年增加55%。

另外，該行為慶祝流動理財應用程式新介面的推出，舉辦抽獎活動。推廣期分三個階段，每一階段結束時，將隨機抽取10位得獎者，第一階段（今年8月17日至9月30日）的得獎者可享一個月免費外賣美食（獎品為30張Deliveroo 電子現金券優惠碼，每張價值200港元）。第二及第三階段的獎品詳情稍後公布。

推廣期內，客戶只須在應用程式內執行一項指定的指令或交易，便可在相應的推廣期內自動參與抽獎，符合指定條件的客戶將獲得額外抽獎機會。