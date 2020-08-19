美匯指數偏軟　見2018年5月以來新低

美匯指數周二（18日）大跌，盤中一度重挫0.77%，刷新2018年5月以來低點至92.12，指標10年期美債收益率近日也連續下滑。

據《中金網》報道，美匯指數跌至兩年新低，因投資者越來越擔心美國刺激計劃遲遲未達成一致的僵局可能會加劇新冠肺炎疫情對經濟造成的創傷。美元指數一度下跌0.8%至92.12，為2018年5月以來的最低水準。該指數已連續五天下跌，2020年迄今積累跌幅高達4.2%。

自2020年3月初以來，美聯儲已將利率降至零，重啟量化寬鬆。（Reuters）

美元從3月份開始下跌，當時疫情重創了美國經濟，並迫使該國實行大範圍封鎖。隨著過早的重新開放引發了第二波感染，這個數字在整個夏天進一步惡化。

由於國會議員未能就新的財政刺激方案達成一致，疫情繼續削弱經濟活動，與遏制疫情的國家相比，美元匯率可能會進一步惡化。

8月18日公佈的利好數據也未能拯救美元。7月美國房屋開工年率為149.6萬套，增長22.6%，超過市場預計的124萬套。6月的數據由之前的118.6萬套修正為122萬套。

《路透》報道，BMO Capital Markets外匯策略部全球主管Greg Anderson在談及美元下跌時表示，是因為美聯儲（Fed），因為所有注入市場的流動性。

上周（8月10日至14日）美元淨空倉增至2011年5月以來最大，近日來的現匯交易顯示，淨空倉在那之後進一步增加。