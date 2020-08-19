挪威主權投資基金勁蝕逾200億美元　重倉呢個地區股票成元凶

世界上最大的主權財富基金挪威政府全球養老基金8月18日公佈2020年上半年投資報吿顯示，該基金的回報率為負3.4%，相當於虧損1,880億挪威克朗。為何這一隻主權基金，會錄得如此驚人的虧損？原來在上半年，佔旗下股票投資組合佔比達31.6%的歐洲股票投資，期內虧損11.7%。就算來自中國股票投資的回報達7.7%，因佔比僅多於5%，自然難以力挽狂瀾，引發巨額虧損。

據《智通財經》8月19日報道，截至2020年6月30日，挪威主權基金持倉總規模為10.4萬億克朗，其中69.6%投資於股票，2.8%投資於未上市房地產，27.6%投資於固定收益。

因重倉股票，挪威政府養老基金上半年出現鉅額虧損。（新華社）

2020年上半年，該基金的股票投資回報率為負6.8%，未上市的房地產投資回報率為負1.6%，而固定收益投資回報率為5.1%。挪威主權基金的總體回報率比基準指數的回報率低11個基點。

挪威主權基金上半年投資報吿顯示，截至6月底，大多數地區股市都出現了負回報率。其中，北美股票回報率為負2.6%，佔股票投資組合的43.7%。美股是該基金最大的單一市場，佔其股權投資的41.7%，回報率為負2.1%。

歐洲股市的回報率為負11.7%，佔該基金總股本的31.6%。英國是該基金在歐洲最大的市場，佔其股票投資的6.9%，但其回報率為負24.3%。

挪威主權基金從投資中國股票錄正回報。（資料圖片）

亞太地區的股票回報率為負4.6%，佔該基金股票投資的23%。

新興市場的回報率為負7.3%，佔該基金股票投資的11.5%。

中國股市的回報率為7.7%，佔該基金股票投資的5.2%。

油氣股是2020年上半年表現最差的股票，回報率為負33.1%。這主要是由於新冠肺炎大流行造成的需求疲軟和沙特阿拉伯供應增加導致第一季度石油價格下滑。

金融類股的回報率為負0.8%，其中銀行表現尤為糟糕。為遏制疫情而採取的封鎖措施導致了經濟衰退、利率降低和預期貸款損失增加。一些監管機構要求暫停或減少向股東支付薪酬，也對銀行類股造成了不利影響。

另一方面，新冠肺炎疫情在全球爆發後，引起各國或地區經濟大幅衰退，不少主權投資基金投資表現亦受拖累。其中日本政府退休金投資基金（GPIF）公布，今年1月至3月虧損17.71萬億日圓（約1.28萬億元），受累於新冠肺炎疫情對股市帶來衝擊。