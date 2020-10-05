iBond 2020｜金管局公布詳情　派息與通脹掛鈎　保證最低2厘

萬眾期待的第7批通脹掛鈎債券（iBond）詳情即將出爐。金管局今日（5日）下午4時將召開記者會，交代新一批iBond發行詳情。《香港01》APP、財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈YouTube channel屆時會直播現場情況。

新聞發布會將由金管局高級助理總裁劉應彬、金管局主管（貨幣及結算）阮志才、中國香港及香港上海滙豐銀行的代表主持。兩間銀行為政府債券計劃下所委任的零售部分聯席安排行。

金管局公布第7批通脹掛鈎債券 （iBond）發行詳情，此批 iBond目標發行額為100億元，最高發行額為150億元，年期為3年，最低認購額1萬元，每6個月派一次息，最低息率保證達到2厘，有別於過往iBond僅1厘固定息率。

第7批iBond認購期於10月23日上午9時至11月5日下午2時。市民可透過指定配售銀行、證券經紀、香港中央結算有限公司認購。該批ibond將在11月16日發行；並在11月17日掛牌；利息釐定日為2021年5月3日，付息日則是5月17日。

劉應彬指出，新一批iBond可以讓投資者進可攻﹑退可守。（余亮俊攝）

金管局高級助理總裁劉應彬認為，在低息及低通脹環境下，iBond可為市民提供穩定回報，又可為未來的通脹環境作準備，形容是「進可攻，退可守」。而這批iBond更不設認購上限，市民想認購多少手都可以，有信心市民對iBond發行反應積極。

金管局指出，若認購不足100億元，會滿足所有認購，若超出100億元而不足150億元，會酌情增加發行額度已滿足市場需求，若認購額超過150億元，會以抽籤形式以分配，每位中籤1手。

金管局指出，若認購金額超過150億元，但認購數目低於150萬份，屆時會先分配予每位認購者1手，再將餘額分配予認購者第2手，如此類推直至所以餘額不足以滿足所有認購者，便會以抽籤處理。

過往不少認購者會長線持有

劉應彬認為，在低息及低通脹環境下，iBond最低息率有2厘，較銀行定期存款更高，可為市民提供穩定回報，並為未來的通脹環境作準備。而這批iBond更不設認購上限，市民想認購多少手都可以，加上發行額最高可較原定的增加50%，有信心市民對iBond發行反應積極。

劉應彬透露是次制定最低息率主要參考銀行存款息率，也有留意虛擬銀行的定存息率，惟債券投資跟銀行存款、股票投資有所不同，市民應考慮其需要及適合性，對產品有一定認知再去投資新產品。對於會否擔心部分人或打算在iBond上市首日便即沽即賺，他說債券投資者比較長情，在購買後，通常會持有至付息日，作為長線投資。

金管局指出，本輪iBond發行額度最多可達150億元。（余俊亮攝）

對於今次IBond定息利率為為2厘，較以往的1厘為高。劉應彬強調有關安排屬合理，又指出在長期低息環境下，有關利率安排對認購者而言可以增加吸引力，亦指出由於認購新股及iBond的投資者為兩批不同投資者，所以不認為會有衝突。至於認購人數方面，則明言難作預測。

被問及今次iBond最高發行額度達150億元，會否影響日後銀色債券發行時，劉應彬明言日後銀債發行不會受影響。

稱不影響日後銀債發行

財政司司長陳茂波昨（4日）在網誌已預告，新一批iBond最低息率保證達到2厘，比以往更高，每半年派息一次，在目前超低息環境中，具有不俗的吸引力。

金管局過往發行過6批iBond，發行年期為3年，設保證定息1厘，假如通脹率不足1%派息就會按定息計算。每半年派息一次。息率分為浮息及定息，其中浮息部分與通脹率掛鈎。首批iBond於2012年發行，6次派息的平均息率4.52%。第2至6批iBond的6次派息平均息率依次為4.15%、3.81%、2.85%、2.08%、2.06%。