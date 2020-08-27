Aeon母企｜永旺半年虧損收窄至7000萬元　料百貨業務虧損將收窄

經營AEON百貨的永旺（0984）公布上半年業績，股東應佔虧損為7,203萬元，較去年的1.49億元明顯收窄，派中期息5仙，按年大削77％。

期內收益為51.58億元，按年增加6.8%，香港業務收益升15.9%至24.23億元，內地收益升0.07%至27.34億元；香港分部虧損由去年8,900萬元減至6,656萬元。內地分部則由轉虧為盈，溢利為206.9萬元。

公司預料，中港經濟及消費情緒將繼續疲弱，並計劃於第三季內加快開設Living Plaza分店，本年度目標開15間，亦會強化網上銷售，進一步發展網上平臺，提供商品預約服務，亦有便當、壽司等送貨服務。

管理層：7、8月份百貨業務銷售表現理想

董事總經理及執行董事中川伊正在業績發佈會上表示，旗下百貨於7、8月份銷售表現理想，其中生活用品及食品銷量好過預期，預期下半年虧損將進一步收窄，並回復至2018年下半年的水平，惟難料年內能否轉虧為盈。

中川伊正表示，隨著顧客消費模式改變，更多時間留在家中，AEON將引入更多家居時尚、生活用品等的新產品。營運部門董事劉志森補充，上半年電商平台銷量增長一倍以上，主要是去年基數較低，而內地電商成績十分理想，未來香港市場將參考此模式發展，增加更多增加超市食品、家電用品及自家品牌，發展O2O模式連接線上及線下銷售。

早前政府稱第二期保就業計劃中，兩間龍頭超市必須減價，中川伊正表示，集團已獲取第一期約5,994萬元的補助，亦會申請第二期資助，目前顧客消費模式轉趨保守，旗下超市的「周三特價日」銷量增長兩成，未來會提供更多優惠商品，而今年10月亦有33周年的促銷活動。