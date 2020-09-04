惠譽：內銀下半年利潤料急降　仍會爭取向股東派息

評級機構惠譽發表報告，指內地監管機構訂下目標，要處置不良貸款規模較今年上半年增逾一倍，故認為今年下半年內地銀行的利潤將會加速下降。

惠譽指，即使內地實際GDP在今年第2季按年升3.2%，但內地政府在6月要求銀行放棄部份回報以支持經濟，內銀在該季的累計純利按季劇跌。銀保監會目標要在今年處置3.4萬億元（人民幣．下同）不良貸款，上半年已處理當中的1.1萬億元。

報告指，銀行積極處置不良貸款的情況下，上半年維持182%的撥備覆蓋率，但這是以削弱利潤來增加撥備，大多數銀行表示，消費信貸的不良貸款惡化，在第二季已見頂，自6月起緩解。而銀行下半年的不良貸款率會處於較高水平，因仍要面對環球疫情及持續的中美緊張關係。

銀行持續增加風險加權資產，核心資本率在今年上半年已整體下降。上半年貸款對比之前的6個月增加8%。很多中小型銀行的核心資本率在上半年尾已到達監管最低要求的8.5%水平。不過，惠譽相信，內銀仍視派發今年股息為目標。

報告又提到，大部分內銀近乎完成轉用貸款市場報價利率（LPR）為定價基準的同時，政府更廣泛指令內銀減少貸款成本，將會持續為銀行的資產回報帶來壓力，而激烈的存款競爭會推高融資成本，故料惠譽所覆蓋的內銀會維持相若的風險胃納，但相信他們的盈利能力及資本化方面的壓力，到明年仍會持續。