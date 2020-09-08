摩根士丹利料人民幣將成世界第三大儲備貨幣　明年底見6.6

摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，進入中國市場的外國投資增加可能會促進人民幣的使用，推動人民幣成為僅次於美元和歐元的世界第三大儲備貨幣。

綜合報道，摩根士丹利在報吿中指出，目前人民幣約佔全球外匯儲備資產的2%。到2030年，這一比例可能會升至5%至10%，超過日元和英鎊的水準。

摩根士丹利預計，未來10年，投資組合資金流入將比外商直接投資（FDI）更重要，並累計將達到3萬億美元。該行預計在2020年，私人部門和外匯儲備管理機構將連續第三年為中國帶來超過1,500億美元的投資組合流入。到2021年至2030年，每年流入的資金應達到2,000億美元至3,000億美元。通過這些投資，更多的全球資產將以人民幣形式持有。

摩根士丹利表示，到2021年底，人民幣可能會升值至1美元兌6.6元人民幣。目前人民幣兌美元匯率在6.83左右。5%至10%的目標並不是不切實際的，隨著中國金融市場的開放， 越來越多的跨境資本市場資金將流入。

摩根士丹利國際策略師James Lord在報吿中稱，所有這一切都表明，全球央行將需要持有更多人民幣作為其外匯儲備的一部分。他說截至2019年底，全球大約有70家央行在其外匯儲備中持有人民幣，高於2018年底的60家。