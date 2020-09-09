恒生科技指數曾失守7000點　京東跌穿300元

市場避險情緒升溫，美元一度升至4星期高位。科技股沽壓持續，特斯拉崩盤逾20%，創歷史上最大單日跌幅，蘋果下挫6.7%，微軟跌逾5%，累納指重挫逾4%，收市報10847點，急跌465點。道指收市亦跌632點，報27500點。標指低收95點，報3331點。

【16:18】恒指跌155點 汽車股低收

恒指收市報24468點，跌155點；國指收市報9728點，跌101點，成交額為1,207.6億元。恒生科技指數曾低見6906點，收市報7015點，跌107點。

科技股今日繼續尋底，小米（1810）跌1.3%，收市報22.1元，美團（3690）跌2.5%，收市報232元，騰訊（0700）跌0.9%，收市報504元，阿里（9988）跌2.4%，收市報263.2元，京東（9618）跌3.1%，收市報295.6元，網易（9999）跌2.3%，收市報142.8元。

內需股表現疲弱，蒙牛（2319）跌4%，收市報36.05元，統一企業中國（0220）跌0.7%，收市報7.15元。

汽車股方面，長汽（2333）跌1.4%，收市報9.27元，吉利（0175）跌2.4%，收市報15.94元，比亞迪（1211）跌4.1%，收市報79.15元。

油價下跌拖累油股低收，中海油（0883）跌1.8%，收市報8.15元，中石化（0386）跌1.7%，收市報3.42元。

【15:46】卓悅曾飆85%

本地疫情受控，零售股炒上。其中，卓悅﹙0653﹚現升23.8%，報0.187元。該股今早曾急飆85%，高見0.28元。

另外，莎莎﹙0178﹚亦升6.6%，報1.45元。

恒指現跌197點，報24427點。

【15:04】內地股市低收 上證失守3300點

內地股市低收，上證再失3300點，收市報3254點，跌61點或1.9%，深成收市報12861點，跌431點或3.3%，滬深300收市報4584點，跌109點或2.3%，創業板收市報2523點，跌127點或4.8%。

【14:36】亞股低收 日股險守23000點

亞太區股市低收，日股跌241點或1%，收市報23032點，澳洲ASX 200指數收市報5878點，跌129點或2.2%，台灣加權指數收市報12608點，跌54點或0.4%，南韓KOSPI指數收市報2375點，跌26點或1.1.%。

【14:02】油價未止跌 中海油挫2.7%

油價上日大跌，目前仍延續跌勢，紐約期油每桶最新報36.6美元，跌0.44%；布蘭特期油期油每桶最新報39.67美元，跌0.3%。

油價下跌拖累油股表現，中海油（0883）跌2.7%，最新報8.08元，中石油（0857）跌0.8%，最新報2.53元，中石化（0386）跌2.3%，最新報3.4元。

至於原油期貨ETF方面，FGX （3097）跌4.7%，最新報2.286元；三星期油原（3175）跌5.7%，最新報2.53元。

【13:16】恒指午後跌幅收窄

恒指午後跌105點或0.43%，報24518點；國指中午收市跌65點或0.67%，報9764點；科指中午收市跌41點或0.58%，報7082點。

騰訊﹙0700﹚跌0.19%至507.5元；阿里﹙9988﹚跌近2%至264元；美團（3690）跌1.5%至234.4元；小米﹙1810﹚午後倒升0.22%至22.4元。

中芯﹙0981﹚瀉1.7%，現報18.4元。

農夫山泉（9633）午後繼續升4.38%，報34.5元。

【12:00】恒指半日瀉238點

恒指中午收市跌238點或0.97%，報24385點。 科指中午收市跌104點或1.46%，報7019點。國指中午收市跌104點或1.06%，報9725點。

騰訊﹙0700﹚跌0.39%至506.5元。小米﹙1810﹚跌1.33%至22.1元；阿里﹙9988﹚跌近2.67%至262.4元；美團（3690）跌近2.52%至232元。

港視﹙1137﹚再插近一成，中午收報9.68元，瀉9.5%。與高位13.58元計，該股從高位回調近三成。

中芯﹙0981﹚瀉1.91%，現報18.4元。

化妝美容股逆市上升，莎莎國際（0178）升6.61%，報1.45元；卓悅控股（0653）升33.1%，報0.2元。

農夫山泉（9633）逆市升2.26%，報33.8元。瑞聲科技（2018）升近1%，報47.3元。舜宇光學（2382）升近1%，報117.5元。

【11:08】航空股逆市上升

航空股逆市上升，國泰（0239）升0.15%，現報6.38元。中國東方航空（0670）升3.38%，現報3.67元。中國國航（0753）升2.77%，現報5.9元。中國南方航空（1055）升1.72%，現報4.71元。

恒指現報24336點，挫288點或1.17%。科指報6981點，挫141點或1.98%。

【10:23】恒指挫逾300點

港股跌逾300點。恒指現報24321點，挫302點或1.23%。

「ATMX」股全線下瀉，騰訊﹙0700﹚跌0.68%至505元。小米﹙1810﹚跌3.79%至21.5元；阿里﹙9988﹚跌近3.2%至261元；美團（3690）跌近3%至231元。

中芯﹙0981﹚瀉3.72%，現報18.1元。

農夫山泉（9633）升2.11%，報33.8元。

【09:49】恒指挫近300點 ATMX齊偏軟

港股跌近300點。恒指現報24338點，挫285點或1.16%；國指報9705點，挫124或1.27%；科指報6941點，挫181點或2.55%。大市成交額206億元。

藥明生物﹙2269﹚挫3%，報174.4元，成表現最差藍籌。

科技失守7000點大關，其中小米﹙1810﹚挫2.9%，阿里﹙9988﹚挫2.74%，美團點評﹙3690﹚挫1.26%，騰訊控股﹙0700﹚挫0.59%。

至於中芯國際﹙0981﹚，暫跌2.13%。

【09:20】恒指低開328點 騰訊力守500元關

恒生指數低開328點，開報24295點。國指低開139點，開報9690點。科技股沽壓強勁，阿里巴巴（9988）及美團（3690）低開2.8%及2.6%，騰訊（0700）低開1.3%，開報502元，今或挑戰跌穿500元關。

昨日大勇的內銀股要回吐，建行（0939）跌1.8%，招行（3968）跌1.8%，另外平保（2318）及國壽（2628）分別跌1%及2%。