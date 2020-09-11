【MPF】8月每人平均賺6394元　年初至今人均賺8865元

駿隆表示，市場預期新冠肺炎疫苗或於年底至明年初面世，強積金市場持續上月升幅，年初至今的整體升幅亦進一步擴大。截至8月31日，駿隆強積金綜合指數上升6點或2.8%，報239點。

三大主要指數全線上升，股票基金指數升13點或4.1%，報328點；混合資產基金指數升8點或3.4%，報233點；固定收益基金指數微升0.1點，報128點。月內強積金每人平均賺6,394港元，年初至今人均賺8,865港元。

駿隆指，受疫情及其他因素影響，環球投資環境極端波動，恒指年初至今總回報錄得負8.3%，然而強積金市場持續上漲。駿隆強積金綜合指數年初至今回報為3.8%，資產流向方面，約13億元由低風險資產轉移至高風險資產，結束了數個月來的避險模式。

駿隆集團執行董事王玉麟分析，8月份強積金回報表現跑贏大市，主因之一為強積金基金投資經理選中好表現的股票，大部分強積金基金經理管理得宜，在波動市況中減低甚至避免投資虧損，故全線25個主動式管理的港股基金表現比恒指為佳，年初至今回報平均為5.9%，比恒指高14.2%，實屬罕見情況，其二為部分僱主和成員在強積金計劃上作出正確的選擇而獲得較佳回報。