香港貨品編碼協會：貿易摩擦或使供應鏈斷裂　企業應尋找替代方案

環球經濟陷入衰退，加上中美貿易摩擦升溫，不少企業均對本港營商前景感到悲觀。香港貨品編碼協會（GS1 HK）總裁林潔貽接受《香港01》專訪時表示，新冠肺炎疫情及全球經濟衰退均令營商環境變得更有挑戰，不過，香港有95%食品是入口，貿易摩擦或會使供應鏈有斷裂危機，就像疫情初期一樣，故不少企業已經漸漸把供應鏈變得更透明，並尋找替代方案。

對於美國早前宣佈香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤。林潔貽認為香港製造的金漆招牌十分重要，而香港的核心價值是誠信，不少內地人來香港購物，是因為對香港管理或者製造的產品有信心，未來即使不能使用「香港製造」標籤，若用「manage by HK（香港管理）」標籤，也能宣傳香港產品。若果產品上有條碼，消費者更可追溯產品供應鏈。

條碼是產品身份證, 數碼化後可打通線上線下市場。（受訪者提供圖片）

對於雙11購物節即將來臨，林潔貽說不少零售商已在密鑼緊鼓地準備電商旺季，但若要把產品在Amazon及eBay等電商平台上架，每件產品都要有相應的條碼。「在數碼化年代中，產品無論在實體店和網店都要有『身分證』條碼，這樣才可以連結交易資料，再在供應鏈及內部系統作出數碼轉型。」

她續道，疫情使零售商加大數碼化步伐，但對許多中小企來說，他們較難作出全方位的O2O策略，因此，該會設立了數碼服務小組協助會員數碼轉型，例如是：使用數據來做商業決定，緊貼市場變化；如何在機器及生產線上設置感應器來提升效率；協助會員透過網上渠道推廣貨品。