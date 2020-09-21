內銀業績｜晨星報告：壞賬風險有限　尤看好建行、工行

晨星就內銀股發表報告，指內銀業上半年純利在20年來首度錄得大幅下跌，雖表現令投資者失望，但晨星分析師相信投資者對新冠肺炎疫情、政策回應及放寬信貸政策將令中國銀行業風險升溫的憂慮，已反映在大幅折讓的內銀股股價，又認為內銀壞賬風險有限，個別大型銀行股比較穩健。

晨星高級股票分析員譚嘉萍認為，當局將會更克制、目標更明確地推出貨幣擴張措施，以期減輕經濟放緩的影響，從政府的措辭可見，當局未如以往着重達成硬性增長目標，因此，晨星亦預計內銀積極放貸以支持經濟增長的壓力將會減少，此情況應可改善風險管理表現。相信目前內銀股估值過份反映了利淡因素，特別看好建設銀行（0939）和工商銀行（1398）。

三因素或刺激內銀股價回升

她補充，具體而言，有以下因素或可刺激內銀股價格在短期內回升，包括：可促進本土經濟之商業活動的進一步反彈；零售貸款風險下降；以及與目標系統貸款增長和減息相關的監管更趨透明，繼而提升盈利能見度。

報告認為，市場對內銀股過度憂慮，原因包括隨着商業活動自5月以來穩步復原，中國人民銀行的寬鬆政策亦已逐步恢復正常，晨星預計，一旦經濟衝擊造成的影響在2022年或之後消退，政府的政策立場將會逐步收緊，屆時防範金融風險很可能再次成為當局的首要任務，而社會融資總量增長亦應可逐漸回復常態，藉此穩定中國的財務槓桿水平。