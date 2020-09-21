不可靠實體清單｜ 企業一旦被中國列入　將在這些方面受限制

美國對中國企業打壓力度逐步升級，中國商務部於9月19日公佈《不可靠實體清單規定》，將對「違反正常市場交易原則」的外國實體採取措施。

中國商務部強調，不可靠實體清單制度不針對任何一個國家的企業、組織或者個人。（新華社）

路透社9月21日，北京師範大學教授廖詩評認為，清單制度並不意味中國歡迎和保護外資的立場發生改變，也不針對任何特定國家和特定實體，是對開放成果的保駕護航；被列入清單的外國實體，應當就其違法行為承擔相應後果，比如可能在貿易、投資、人員及交通工具入境等方面受到限制。

中國此次規定發佈後並未公佈入清單的實體名稱，上榜實體料將在貿易、投資等多方面受到限制。

廖詩評指出，按照規定，列入清單的程式是規範透明的。有關部門可在對相關外國實體的行為實施調查後，就是否將其列入清單做出相應決定；也可基於其違法事實，綜合考慮相關因素，直接做出列入清單的決定。

一方面，列入清單意味著「廣而吿之」該實體存在不可靠風險，相關方面可以從中得到警示，提高警惕，防範風險。另一方面，被列入清單的外國實體，還應當就其違法行為承擔相應後果，比如可能在貿易、投資、人員及交通工具入境等方面受到限制。

清單規定稱，對列入不可靠實體清單的外國實體，可根據實際情況，採取一項或者多項處理措施，包括限制或者禁止其從事與中國有關的進出口活動；限制或者禁止其在中國境內投資；限制或者禁止其相關人員、交通運輸工具等入境；限制或者取消其相關人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格等。

中國官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen在其個人推特（Twitter）發文稱，據消息人士透露，匯豐控股與美國聯邦快遞（FedEx）極可能被列入第一輪不可靠實體清單之中，以回應美方打壓中國企業。

《環球時報》2019年5月15日的報道中提到，中方可依照《網絡安全審查辦法》和《反壟斷法》等法律法規對高通（Qualcomm）、思科（Cisco）、蘋果（Apple）等美企進行限制或調查，暫停採購波音公司（Boeing）飛機等。8月份的報道中則提及匯豐及聯邦快遞可能會被列入實體清單，因前者牽涉孟晚舟案，而聯邦快遞則涉嫌把寄給華為的包裹轉送到美國。