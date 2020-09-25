恒大恐爆煲？　多隻債價急瀉個別跌停　標普評級降至「負面」

恒大（3333）日前疑似流出一份向廣東省政府發出的報告，內容關於希望廣東政府支持重大資產重組。其後，恒大發聲明指報告內容不失，相關檔案和截圖憑空捏造、純屬誹謗。

不過，市場似乎向恒大投下「不信任票」，今日恒大地產集團的債券價格普遍下挫，其中「19恒大01」及「19恒大02」債價急挫兩成，分別於10時23分及10時18分「跌停牌」。復牌後兩隻債券跌勢未止，當中「19恒大02」跌幅擴至30%，觸發二次停牌。

「19恒大01」及「19恒大02」同樣由2019年4月30日發行，其中「19恒大01」發行規模達150億，票面利率6.27厘，2023年到期；「19恒大02」發債規模50億，票面利率6.8厘，2024年到期。

標普：恒大流動性轉弱 資本結構不平衡

評級機構標普指，隨著恒大集團短債償付責任持續擴大，及明年1月潛在償還部分A股戰略投資，相信流動性將會轉弱。

該行昨日亦下調恒大集團、恒大地產，以及旗下境外融資平台天基控股的評級展望，由「穩定」下調至「負面」。負面展望反映標普認為公司在未來六個月將面對更大流動性壓力，主要因為資本結構不平衡，又預期恒大毛利率將會收窄，從而令槓桿率受壓。

恒大昨日發聲明回應重組傳聞。（中國恒大集團官網）

根據早前流傳的報告內容，截至今年6月底止，恒大有息負債達8,355億元（人民幣，下同），涉及逾400家金融機構，其中在明年1月31日前，須償還1,300億元予戰略投資者，以及支付137億元分紅。

報告更提到，若重組未能如期完成，1,300億權益將變為負債，令恒大地產的資產負債率將大幅攀升至90%以上，會導致公司現金流斷裂，從而引發金融機構及債券市場的交叉違約，產生金融系統性風險。