恒大強烈譴責重組謠言　難阻股價挫一成　分析：不擔心流動性問題

帶息借款逾8,300億元人民幣的中國恒大（3333），昨網上傳出請求廣東省政府支持公司重大資產重組，否則或造成資金流斷裂，雖然恒大立即發公告澄清，無阻股價周五再瀉9.5%，收報13.78元，重返5月初水平。

交銀國際房地產分析師謝騏聰接受訪問時指，投資者沽貨避險，令恒大股價無可避免要跌，並連累整個內房板塊，但他認為隨售樓現金回籠，分拆物管業務上市等行動，恒大現金流正在改善，不擔心其會出現流動性問題。

恒大負債水平較高，惹來不少關注。﹙資料圖片﹚

譴責流傳文件憑空捏造 無阻股債「雙殺」

恒大股債急挫，源於周四午後內地網上傳出，一份有關恒大致函懇請廣東省政府支持其回A計劃的文件，稱若重組未如期完成，可能引發一系列金融系統性風險。文件提及，公司須在明年1月底前償還戰略投資者1,300億元（人民幣．下同）本金，並支付137億元分紅，若不能按時完成重組，資產負債率將會大幅攀升至90%以上，可能導致其現金流斷裂。

相關文件很快被下架，恒大同日晚上發公告，強烈譴責事件，稱「相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗，對我公司造成嚴重的商譽損害。我公司強烈譴責，已向公安機關報案，堅決用法律武器維護公司合法權益」。

不過，聲明未能穩住投資者信心，恒大系股價今日續瀉，中國恒大全日跌9.5%，收報13.78元，成交額高達28億元。恒大汽車（0708）則跌12.8%，收報16.8元。恒大境內債同樣遭到拋售，恒大存續債「19恒大02」曾急挫30%，觸發二次停牌。

總負債直迫2萬億人幣

據恒大早前公布的中期業績，披露上半年負債總額按年增加1,346億元至1.98萬億元。其中，總借款較去年底增加355億至約8,355億元，借款平均年利率升至9.14厘，而去年末為8.99厘。

恒大中期業績截圖。

中央近日推出「三條紅線」收緊內房企業融資，包括剔除預收款後的資產負債率大於70%，淨負債率大於100%，以及現金短債比率低於1倍。按上述3個指標不同表現的企業，用紅、橙、黃、綠來劃分，紅色為最危險。據恒大的中期業績，剔除預收資產後集團負債率為79.7%，淨負債除以總權益得出淨負債率更高達199.3%，現金短債比例約為51.7%， 據多家券商測算，恒大屬於「三線同踩」，處於紅色區域。

不過，恒大正計劃把物管業務分拆上市，希望降低淨負債率，據報集資高達234億港元。同時，恒大亦趁「金九銀十」的傳統賣樓旺季，帶頭推出75折賣樓，增加現金回籠，或能改善現金流狀況。而在官方推出「三條紅線」後不久，恒大立即提前贖回總值15.65億美元（約121億港元）債券，稱此舉反映降負債的決心。

交交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰（右4）表示，不擔心恒大出現流動性問題。（區嘉俊攝）

交銀國際謝騏聰：不擔心恒大有流動性問題

交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰表示，不論恒大重組情況的文件是真或假，基金經理知道消息會觸發到市場濃烈的恐慌情緒，亦可能選擇沽貨避險，同時，市場或有人藉機沽空，故做成「人踩人」效應，與基本面無關，而相關消息亦拖累整個內房板塊，「投資者見恒大股價跌咁多，點解仲要揸未跌嘅股票」。

恒大為恒大地產鋪路「回A」計劃中，曾引入三輪共1,300億元的戰略投資，對於流傳的文件稱若重組未如期完成，可能導致現金流斷裂，謝騏聰說，不擔心恒大會出現流動性問題，因該批1,300億元的融資中，首兩輪共700億元原定今年1月底到期，但與戰略投資者協商後，已把約定期限延至明年1月底，而該批戰略投資者大部分是恒大合作友好，或是國企，相信即使重組未如期完成，雙方亦能夠協商出其他後備方案，例如獲得恒大的股票或項目的股權等。

他又指，恒大截至6月底有2,000億元現金在手，故「1,300億元唔會無錢還」，且恒大上半年銷售集中在4至6月，相關回款或未到帳，加上7至8月銷售加快，認為中期業績未有反映其現金流正在改善。此外，恒大的物管業務將分拆上市，恒大汽車亦計劃登陸科創板，「啲錢會陸續返來」，不擔心恒大未來一至兩年的現金流。

早前恒大汽車推出「恒馳1」到「恒馳6」，點擊下圖觀看：