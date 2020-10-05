按證公司上半年轉蝕近2億元　期內按證保險新取用貸款額404億元

按接證券公司公布截至今年6月底止上半年業績。未經審核虧損為1.97億元，轉盈為虧。按證解釋按揭保險新取用貸款大增，致即時入賬佣金支出增加，旗下的香港年金公司對其投資及法定儲備隨著新年金業務，及年金支出上升需要作審慎撥備引發的會計虧損增加。以及自2018年起採用香港財務報告準則第9號「金融工具」後，按公平值變化計入損益的投資因重估價值所帶來不利的影響，及因港元對美元轉強而令美元計價資產產生不利重估。

按證又指出截至今年6月底，資本充足率仍處於36.6%。

按證表示，購入總值9億元的貸款資產，及中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」總值143億元貸款；截至6月底貸款組合的未償還本金餘額為215億元。

在今年上半年，按證公司共發行111億元企業債券；又指出期內按揭保險計劃，新取用貸款額為404億元，87%的新用取貸款用於二手市場物業。

按證公司指出，在「八成信貸擔保產品」下，共批出1,200宗申請，涉及51億元總貸款額；「九成信貸擔保產品」共批逾1,500宗申請，涉及總貸款額約26億元。至於「百分百擔保特惠貸款」共批約1萬宗，涉及總貸款額約180億元，當中143億元貸款資產已由按揭證券公司購入。