保聯推標準核保問卷　大部分已存疾病披露期以5年為限

保險業聯會宣布推出《個人償款住院保險核保問卷標準化的最佳行業準則》（《標準核保問卷》）。

保聯指，個人償款住院保險（簡稱「個人醫保」）的保單數目平均每年增加近15萬張，受保人數累計超過280萬。考慮到大眾對個人醫保的需求日增，以及為方便市民投購，業界認為有必要推出簡潔清晰的標準核保問卷，使投保人更易理解和作答，不論透過任何渠道投保，都有助簡化銷售程序，同時能提供必要的資料，供保險公司作核保之用。

有見及此，保聯轄下的醫療保險協會於2019年初開展了核保問卷標準化的工作：制定指導原則、設計問卷範本，以界定申請個人醫保時，消費者必須披露與健康相關的資料範圍。經多番諮詢會員公司、保險業監管局、自願醫保辦公室、消委會等主要持分者後，《標準核保問卷》現正式推出供保險公司自願採用，特點包括：統一不同核保問題的遣詞用字，並限制核保問題的範圍；使用顯淺易明的用語及格式，於大部分問題中，投保人只需回答「是／否」；清楚闡明申請人需要披露的資料，在必要時，才會要求申請人提供額外資料；縮短大部分與已存在疾病相關問題的披露期，並以5年為上限。

保聯同時就此發出消費者資訊，列出常見問題，包括消費者若曾患有重病，但超出標準核保問卷所問的年期，如沒披露有關資料，這會否影響申請？保聯指，問卷中就部分疾病要求的披露年期為5年，若投保人於6年前患有某疾病，但有關疾病已完全康復，無需進一步治療和跟進，則有關問題的答案可答「否」，即使投保人自願申報了所有沒有被要求申報的健康狀況，保險公司亦不應以該健康資料作核保。

2021年底後業界處理自願醫保新申請須採用

​食物及衞生局歡迎保聯公布推出的《標準核保問卷》。食衞局發言人表示，局方在標準核保問卷起草階段已經向保聯提供了多輪意見，標準核保問卷可加強對消費者的保障和提高市場透明度，切合自願醫保的目標，當局鼓勵自願醫保的產品提供者開始採用標準核保問卷，在2021年年底後，所有自願醫保的產品提供者在處理自願醫保計劃認可產品的新申請和轉移申請而收集健康相關的資料時，須採用這份標準核保問卷。