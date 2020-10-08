全球央行首次罕見拋售黃金儲備　中國央行「按兵未動」

分析人士指出，金價在今年7月突破歷史高點，一些央行可能出於價格考慮，認為黃金上漲空間有限，因而選擇拋售黃金。

內媒《新京報》10月8日報道，全球央行今年8月淨賣出12.3噸黃金儲備，是近一年半來首次從淨買入轉為淨賣出。

但中國持有黃金儲備規模仍保持在6,264萬盎司，自去年9月至今年9月末一直沒變。

從全球央行來看，8月集中買入黃金的國家包括：吉爾吉斯共和國（5噸）、印度（4噸）、土耳其（3.9噸）、阿聯酋（2.4噸）、卡塔爾（1.6噸）、蒙古（1.3噸）和哈薩克斯坦（1.3噸）。但8月減持黃金的國家，減持力度更大。烏茲別克斯坦減持黃金儲備近32噸，其剩餘黃金儲量低於300噸。

事實上，隨著金價今年一路走高，此前黃金儲備增速已現放緩趨勢。從世界黃金協會此前公佈的月度數據看，今年7月，賣出黃金的央行數量已超過買入黃金的央行數量。分析人士指出，金價在今年7月突破歷史高點，一些央行可能出於價格考慮，認為黃金上漲空間有限，因而選擇拋售黃金。

不過也有業內人士認為，在紙幣氾濫的條件下，黃金作為唯一能夠被全球廣泛接納的，具有良好內在價值的實物型儲備資產，將會受到各國央行的更多關注。