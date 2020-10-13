滙豐尚玉推財富融資服務　客戶最多可獲4000萬港元貸款

滙豐向尚玉客戶（平均每日總值餘額至少港幣780萬元的客戶）推出兩項財富融資服務「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」，其中「滙財組合貸款」性質和操作與私人銀行提供的「倫巴第貸款（Lombard Lending）」一脈相承，為增強產品組合，回應客戶需要，滙豐將服務推展至滙豐尚玉。客戶可抵押一系列資產，包括定期存款、債券、股票及單位信託基金，獲取最多4,000萬港元的信貸限額，並可以按個人需要隨時提取貸款。

據官網顯示，滙財組合貸款申請費用全免，利息低至滙豐最優惠利率減2.55%，以目前滙豐最優惠利率5%計，即利息低至2.45%。

滙豐尚玉客戶亦可用「單位信託基金投資融資」，以槓桿投資形式認購多種開放式基金，包括股票、債券，以及收益為本多元資產基金，提高潛在回報。「單位信託基金投資融資」備有一系列港元及美元計價之單位信託基金供客戶選擇。客戶開立投資融資戶口並注入資產後，即可運作。

滙豐尚玉是一項尊屬和個人化的服務，尊為在香港滙豐維持平均每日總值餘額至少港幣780萬元的客戶提供服務。滙豐表示，會為尚玉客戶監察「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」的孖展比率變化，並發送通知，提示客戶補倉。滙豐尚玉客戶總監亦會提供個人化建議，協助客戶把握更多機遇。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，高資產淨值客戶普遍希望在財務方面保持靈活和獨立，滙豐亦貼合客戶需要，推出全新「滙財組合貸款」，配合「單位信託基金投資融資」及「保費融資」，為尚玉客戶帶來更多元化及具成本效益的財富融資服務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，滙豐在私人銀行服務的專業基礎上，增強整體財富管理業務，為尚玉客戶在累積財富的進程中，提供領先市場的產品服務和流暢的客戶體驗，配合他們複雜的投資需要。