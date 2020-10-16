年內電影票房累計近130億元人民幣　中國首超北美成全球一哥

中國阿里影業旗下電影宣發平台「燈塔專業版」實時數據，截止周四（15日）0時，2020年中國電影票房市場累計票房達129.5億元（人民幣‧下同）。這個票房成績也讓中國正式超越北美，歷史上首次成為全球第一大票倉。

在這129.5億元的票房中，中國國產片票房佔比高達84%。其中位列首位的是累計票房已達30億元的《八佰》，其次是領跑國慶檔的《我和我的家鄉》。此外，《姜子牙》和《奪冠》也貢獻了不少票房。

中國電影院正有序恢復開放。圖為7月20日，民眾在廣州市五月花電影城通過掃碼測温一體化的無人電子檢票機掃碼入場。（新華社）

據燈塔專業版數據，截至10月8日，2020年國慶檔票房為39.48億元，觀影人次近1億。領跑票房大盤的主要有《我和我的家鄉》《姜子牙》《奪冠》等影片。截至目前，《我和我的家鄉》票房已超22億元。

自新冠肺炎疫情發生以來，包括AMC在內的北美各大影院幾度推遲開業，直至今日影院也並未大規模開業。在疫情最嚴重的幾個月內，幾乎所有實體影院都已停止營業，只剩下極少數的露天汽車影院還在堅持開門。

不只是AMC，早在2020年4月，美國第八大連鎖影院CMX Cinemas就向法庭申請了破產保護。迪士尼也將電影《花木蘭》原定的院線上映計劃，改為9月4日在流媒體平台Disney+點播放映。

另外，中國國家統計局最新數據顯示，9月份，隨着文娛消費逐步恢復，觀影人數增加，電影票價格按年上漲4.1%。