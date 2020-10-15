富衛推新自願醫保產品　賠償限額逐年及逐個傷病計算

富衛香港推出該公司第6個獲政府認可的自願醫保產品「易衛你醫療計劃」，每個保障項目以「每保單年度每傷病」賠償，賠償限額可逐年及逐個傷病計算。

該計劃之每保單年度每傷病的保障總額，分為標準保障級別50萬元及特級保障級別65萬元。在計劃的「全數保障」下，多項住院及手術開支均可獲全數保障，不設分項賠償限額，亦為訂明非手術癌症治及腎臟透析提供額外保障。先天性疾病保障不設確診年齡限制。

至於受保人若某器官患癌，同年相關癌細胞轉移到其他器官患癌，是否按「每傷病」原則處理？富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，需要相隔90天，即患者首次接受療程，出院後若過了90天，再因同一病而入院，就會視作另一宗傷病處理，若屬90天之內，則視作同一宗傷病處理。

余栢堅表示，富衛在自願醫保保單的市場佔有率約8%至10%。（胡學能攝）

另外，余栢堅表示，在該公司投保自願醫保者，超過五成是年齡40歲以下，超過三成是30歲以下，反映年輕人對保險的意識因自願醫保而提升。截至今年9月底，醫保新單保費按年增長超過130%，當中超過八成保費屬自願醫保，而富衛在自願醫保保單的市場佔有率約8%至10%（不包括由非自願醫保，轉為自願醫保的保單數目）。