IDC：中國高端手機市場份額　華為蘋果合佔88.1%

近日，市場調研機構IDC（國際數據資訊有限公司）發佈《姍姍來遲的5G iPhone，之後能否「健步如飛」？》的分析報吿指出，新款iPhone將有望從終端與應用兩大層面為2020年相對低迷的手機市場注入新的活力，繼續助力中國5G市場的快速發展。

IDC報吿中指出，2020年上半年中國600美元以上價位段智能機市場份額顯示，華為以44.1%的份額排名第一，蘋果以44%的份額緊隨其後。兩者合共佔高端機市場88.1%。

相較於蘋果和華為來說，小米、OPPO和三星緊隨其後，不過份額與這兩大巨頭相差甚遠，其對應的份額分別是4%、2.6%和2.5%。

蘋果與華為瓜分中國高端手機市場份額近九成佔比。（視覺中國）

IDC認為中國能夠領先於全球5G市場的核心因素包括兩點：第一、相比於全球市場，中國的5G終端價格策略更加激進；第二、中國對主流價位段用戶群的覆蓋範圍更廣。

第二季度國際市場的5G手機平均單價為837美元（不含税基準），而中國市場僅為464美元。而iPhone12系列所在的600美元以上價位段的市場中，中國市場中蘋果和華為分別佔據約44%的份額。

2020年上半年，國內600美元以上價位段市場的容量約為2,350萬部，其中蘋果通過4G機型的品牌號召力仍然可以穩定佔據四成以上份額。

IDC預測全球5G手機2020年出貨量約2.4億部，其中中國市場的貢獻將超過1.6億部，佔比約67.7%，在未來5年內，中國也將持續佔據全球約一半的市場份額。