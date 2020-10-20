英特爾欲退出內存領域　或約百億美元出售NAND業務

消息稱，英特爾公司（Intel Corporation）正與韓國海力士半導體（SK Hynix Inc.） 達成一項大約90億美元向後者出售NAND內存晶片業務的協議，此舉將使這家半導體巨頭重新調整自己的方向，退出這個具有歷史重要性、正面臨越來越大挑戰的領域。

是次收購包括英特爾NAND SSD業務、NAND部件和晶圓業務、以及其在內地大連的NAND閃存製造工廠。據協議，英特爾將繼續在大連閃存製造工廠製造NAND晶圓，並保留製造和設計NAND閃存晶圓相關的知識產權（IP），直至最終交割日。

英特爾欲以百億美元售內存業務。（Getty）

綜合媒體報道，截至美股19日收盤，英特爾漲0.78%，盤中一度升2.42%。受到AMD等競品亮眼表現影響，年初至今英特爾股價目前仍下跌近8%，大幅跑輸PHLX半導體指數。

英特爾的NAND閃存晶片設備主要用於硬盤、USB設備和相機存儲。知情人士透露，受到閃存芯片價格顯著下降影響，英特爾考慮退出這一市場已經有一段時間。雖然目前英特爾以CPU巨頭聞名於世，但公司在上世紀六十年代設立時是以存儲業務起家，在上世紀80年代受到日本廠商激烈競爭後才改變方向。

從種種迹象來看，其實英特爾退出存儲市場早有徵兆。2020年1月美光科技宣布以15億美元買下英特爾持有的合資公司股權，該公司專注於一種叫做3D XPoint的先進存儲器技術。3月，英特爾首席財務官（CFO）喬治·戴維斯（George Davis）表示，雖然包括數據中心在內閃存市場仍有增長空間，但公司「還無法從中獲得希望看到的那種回報」。

值得一提的是，英特爾目前最先進的立體結構閃存技術3D NAND系該公司位於中國大連的工廠製造，這也是英特爾在中國唯一主要晶片製造工廠，目前並不清楚該工廠是否在出售計劃中。

Statista數據顯示，截至第二季度，英特爾與美光科技並列全球NAND市場第五位，市場份額為11.5%。SK海力士以11.7%的市場份額略微領先，僅次於西部數據的約16%。三星以31.4%的市場份額位列首位。