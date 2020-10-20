中國企業囤積外匯　外幣存款刷新紀錄

隨著中國出口超預期復甦和人民幣兑美元匯率重返逾一年高位，中國企業錢包裏的外匯迅速多了起來。

人民銀行數據顯示，9月底境內居民和企業外幣存款餘額連續四個月攀升，達8,487億美元，刷新2018年3月創下的歷史高點。

有分析指，中國企業囤外匯或限制人民幣兑美元匯率升值。

《彭博》分析指，企業存款是外匯存款上升的主要推動力，居民存款則相對變動不大。究其原因，既有出口超預期令企業外匯收入增加，也有人民幣快速升值後企業結匯意願降低的因素。此外，近幾個月中資美元債發行較多及外資流入，也帶來一部分增量。

澳新銀行中國經濟學家邢兆鵬指出，主要是企業部門的活期外幣存款增加，企業出口收匯上升，同時大宗商品價格下降導致進口付匯下降。他又稱，「貿易順差增加，但是企業結匯跟不上，所以美元囤積了。」

招商銀行首席外匯分析師李劉陽指出，近幾個月外幣存款和外幣貸款雙雙增加，可能是企業的一種策略。他表示，「企業出口收匯增加，但年中見過了7.2的匯率，在6.7就下不了手結匯。為了規避匯率進一步升值的風險，企業可能增加外幣負債，用這個方法來平衡資產負債表上的貨幣錯配。」

9月末中國境內外幣貸款餘額小幅回落至8,994億美元，此前連續五個月增加，距離2015年7月的歷史高位9,368億美元相去不遠。

邢兆鵬分又稱，企業不願結匯可能對人民幣升值速度有一定制約，考慮到上述因素並未改變，預計未來外幣存款還會繼續增加。