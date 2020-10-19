國家統計局：9月份規模以上工業增加值增長6.9%

根據中國國家統計局公佈數據顯示，9月份，規模以上工業增加值按年實際增長6.9%，增速較8月份加快1.3個百分點。

從按月看，9月份，規模以上工業增加值比上月增長1.18%。1至9月份，規模以上工業增加值按年增長1.2%。

從三大類別看，9月份，採礦業增加值按年增長2.2%，增速較8月份加快0.6個百分點；製造業增長7.6%，加快1.6個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.5%，回落1.3個百分點。

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至於，從行業看，9月份，41個大類行業中有35個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長2.7%，紡織業增長5.6%，化學原料和化學制品製造業增長7.5%，非金屬礦物製品業增長9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長9%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長3.5%，通用設備製造業增長12.5%，專用設備製造業增長8%，汽車製造業增長16.4%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長3.9%，電氣機械和器材製造業增長15.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長8%，電力、熱力生產和供應業增長4.2%。

徙產品方面看，9月份，612種產品中有426種產品按年增長。鋼材1.18億噸，按年增長12.3%；水泥2.3億噸，增長6.4%；十種有色金屬532萬噸，增長7.3%；乙烯187萬噸，增長12.6%；汽車246.1萬輛，增長13.8%，其中，新能源汽車13.6萬輛，增長51.1%；發電量6,315億千瓦時，增長5.3%；原油加工量5,735萬噸，增長1.3%。