螞蟻上市｜螞蟻集團估值升至逾4610億美元 　IPO歷程創多項紀錄

上海證券交易所官網和港交所官網先後披露，螞蟻集團的科創板首次公開募股（IPO）已獲中國證監會批准，且香港上市亦通過港交所聆訊。這意味着螞蟻集團的「A+H」兩地上市已進入倒計時階段。

在市場熱捧下，外界給出的螞蟻集團估值也水漲船高，多家券商給出的估值達到了2萬億元人民幣。同時《路透》旗下IFR報道稱，最新的報吿顯示阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團的估值提升至3,800億至4,610億美元。

雖然近期受到IPO延遲傳聞困擾，但螞蟻集團的「A+H」同步掛牌已成定局。據《上海證券報》報道，螞蟻集團首場面向機構投資者的路演在上海完成，有來自100家投資機構的近600位投資者在線上線下參與。有機構人士透露，螞蟻集團現有股東中，多家主權基金希望參加A股戰略配售或作為港股基石投資人追加投資。

由於科創板和香港股票認購不存在衝突，這些投資機構做好了在兩地同時認購的準備，以便「能夠儘量多拿到一些份額」。

另據《中國經營報》報道，阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者，認購螞蟻集團在科創板發行的7.3億股股票。此次認購限售期最高2年，創科創板最嚴紀錄。

市場認為，作為螞蟻集團的重要股東，阿里巴巴參與認購，符合長線投資者在被投公司IPO時獲較高戰略配售額度的慣例，也與阿里巴巴自身戰略密切相關。值得注意的是，根據螞蟻集團發行安排，參與戰略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中，50%股份限售期限為12個月，50%股份限售期限為24個月。

螞蟻集團起步於2004年成立的支付寶。（視覺中國）

除了阿里巴巴外，據悉螞蟻集團在科創板IPO還吸引了包括中投公司、中國社保基金、新加坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球10大主權基金中的6家。上述基金認購的股份同樣受到50%限售12個月和50%限售24個月的約束。

此外，據《華夏時報》報道，螞蟻集團上市進程一直在加速推進，短短57天就走完了科創板註冊流程。自7月20日的官宣上市，到8月25日的遞交招股書後，9月18日，螞蟻集團科創板IPO就首發上會。10月21日，中國證監會同意螞蟻集團科創板IPO註冊，同日，公司即更新招股意向書並公布上市發行方案。

A股戰略配售比例達80%

據A股發行安排，螞蟻集團將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股，合計不超過發行後（綠鞋前）總股本的11%。其中，在A股的初始戰略配售股票數13.4億股，佔A股初始發行量80%，創科創板歷史紀錄。可以看到，螞蟻集團提高了戰略配售比例。對此，上海某私募基金楊經理表示，螞蟻金服A股發行的戰略配售比達80%，這應該是A股歷史最高了，把戰略配售比例提到如此之高，其目的估計是想減輕二級市場壓力，從另一個層面來看，監管層對市場的「父愛」情緒濃厚。

除了IPO速度，螞蟻集團的估值也堪稱創紀錄，據多家券商分析，螞蟻集團估值將接近2萬億元，有望超過茅台，成為2020年全球最大IPO。國信證券通過絕對估值法和相對估值法，給出的估值範圍是1.7萬億元至2.5萬億元；招商證券採用了相對估值法，給出的估值範圍是1.3萬億元至2.2萬億元。