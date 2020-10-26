日媒：英國政府決定與NEC合作發展5G

英國政府決定與日本電氣（NEC）合作展開英國5G建設，此舉有利於英國與日本更好地落實兩國簽署的《英日經濟合作協定》，該協議是英國自脱歐後與主要國家達成的首個貿易協定。

日媒《日本經濟新聞》報道，據英國政府透露，為了排除通信設備商華為的5G技術，英國政府將與日本電氣（NEC）合作展開英國5G建設，這對於強化海外通信基礎設施業務的NEC來說，有可能成為新的商機。

日本與英國於10月23日正式簽署經濟夥伴關係協定（EPA）將在明年1月1日生效。(英國政府資料圖片)

報導指，此舉發生在英日兩國簽署《英日經濟合作協定》之後，未來英國將透過該協議激發兩國數字領域的商務往來和人才交流，但考慮到在全球通訊基站市場上，華為、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）三家公司佔據市場8成，日本企業的市占能擴大多少還不清楚。

另一方面，《英日經濟合作協定》是英國自脫歐後與主要國家達成的首個貿易協定，互相減免貨物進口關稅，日英EPA接下來在獲得兩國國會批准後，將在明年1月1日生效。

英國政府已於2020年7月14日宣布全面禁止華為參與5G建設，並決定將英國網絡中現有的華為設備最晚於2027年前替換其他公司的產品。